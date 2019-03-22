Yeni Zelanda katliamında yaşamını yitirenler için anma töreni yapıldı

Yeni Zelanda geçen hafta iki camiye düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden 50 kişiyi anıyor. Televizyon ve radyolardan ezan canlı yayımlanırken, ülke genelinde iki dakikalık saygı duruşu yapıldı. Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern de saldırıya uğrayan camilerden biri olan El Nur Camii’ndeki törendeydi.

Yeni Zelanda saldırısında yaşamını yitirenler için düzenlenen törene cami yakınlarındaki Hagley Park’ta toplanan binlerce kişi de katıldı. Burada okunan ezan ulusal radyo ve televizyonlardan canlı yayımlandı. Törende konuşan El Nur Camii İmamı Gamal Fouda, saldırganın nefret yaymaya çalıştığını ama aksine sevgi ve şefkatin güçlendiğini söyledi.

Fouda, “Geçen cuma o teröristin gözlerindeki nefreti ve öfkeyi gördüm. Bugün aynı yerden baktığımdaysa Yeni Zelanda’dan ve dünyanın dört bir yanından insanların gözündeki sevgiyi görüyorum” diye konuştu.

Başbakan Ardern de, törende yaptığı konuşmada Muhammed Peygamber’in sözlerine atıfta bulunarak, “Vücudun bir yerine bir şey olursa, tamamı acı çeker. Yeni Zelanda acınızı paylaşıyor, bizler bir bütünüz” dedi. (DIŞ HABERLER)

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