Denizli’de yerel seçim adaylarına "Ekolojik yerel yönetim" çağrısı

Büyük Menderes İnisiyatifi Denizli Bileşeni, TMMOB Denizli İl Koordinasyon Kurulu ve Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu, Denizli Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleştirilen ortak basın açıklaması ile yerel seçim adaylarına "ekolojik yerel yönetim" çağrısı yaptı. İnisiyatif, hazırladığı "Ekolojik Yerel Yönetim" raporunu basınla paylaştı.

Ortak basın açıklamasını okuyan TMMOB İl Koordinasyon Sekreteri Mehmet Sarıca, Menderes havzasındaki hava ve su kirliliğine dikkat çekerek “Endüstriyel atıklar, kentsel atıklar ve kanalizasyon sorunları, tarım ilaçları gibi etkenler sularımızı ve besinlerimizi zehirlemektedir. Dahası Sarayköy ve çevresine yapılan onlarca Jeotermal enerji santralinin (JES) havaya saldığı zararlı atıklar (H 2 S, CO 2 vb.), doğrudan Büyük Menderes’e deşarj edilen veya yüzeysel yapılan re-enjeksiyona bağlı toprağa karışan akışkanlar (Bor, Arsenik, Kadmiyum vb. ağır metaller) yeni kirlilik kaynakları olmuştur. Proje aşamasında olan Dinar Kömürlü Termik Santrali de Büyük Menderes’in hem suyunu kullanarak hem sıcak suyu nehre deşarj ederek hem de havaya saldığı zararlı gazlar ve toz partikülleri ile Büyük Menderes Havzası için ciddi tehdittir” dedi.

"KİRLİ İLLER ARASINDA 7. SIRADAYIZ"

Denizli’nin büyük sorunlarından birinin hava kirliliği olduğunu belirten Sarıca, “2018 yılı Çevre Durum Raporu’nda, Denizli’deki öncelikli çevre sorununun hava kirliliği olduğu belirtiliyor. Kış sezonu ortalama PM10 değerlerinin hava kalitesi indeksine göre sınıflandırılması sonuçlarına göre '3-hassas' sınıfında olup en kirli iller arasında 7. sıradayız” ifadelerini kullandı.

Sarıca açıklamanın devamında, ekosistemi yok eden saldırılara karşı “Ekolojik Bir Yönetim” anlayışı için uyulması gerektiğini düşündükleri ilkeleri şöyle sıraladı:

Her türlü faaliyette doğa yararı esas alınmalıdır. Oluşabilecek tahribat ve yıkımların yaşanmaması için üstün çaba sarf edilmelidir. Toplumun kent yönetimine katılma mekanizmaları bir an önce yaratılmalıdır. Kentin belleği yol göstericimizdir. Geçmiş kimliğimizi oluşturan değerlere sahip çıkılmalıdır. Tarihsel birikimlerimize, kültürel varlıklara, dil, din, inanç ve göreneklere sahip çıkılmalı, korunmalı ve geliştirilmelidir. Tarım ve gıda politikalarında kendi kendine yeterlik ilkesi esastır. Toplumun gıda güvencesi her zaman ön plandadır. Tarımsal alanda oluşan sorunların bertaraf edilmesi, doğru tarımsal tedbirlerin alınması, sulama sorunlarının giderilmesi hassasiyet gösterilecek konulardır. Bu alandaki enerji üretimi kaynaklı tehditlerin yok edilmesi için gayret gösterilmelidir. Ortak yaşam alanlarına sahip çıkılmalı, jeolojik miras korunmalıdır. Su, nehirler, ormanlar, koruluklar, meralara, yer altı ve yer üstü varlıklara sahip çıkılmalıdır. Pamukkale, Karahayıt, Kaklık Mağarası, Kısık Kanyonu, Yenicekent Kaplıcaları vb. jeolojik miraslar korunmalıdır. Büyük Menderes havzası üzerinde yaşanan her türlü kirliliğin engellenmesi için tüm hukuksal ve yasal yollar denenmelidir. Belediyeler kanalizasyon atıklarını nehre bırakmamalı, nehrin temizliği, havzanın doğasının korunması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmamalıdır. Özellikle JES ve HES`lerden kaynaklı doğa tahribatı tarımın ve insan sağlığının büyük tehdit unsurudur. Bu konuda her türlü bilimsel çalışma yapılmalıdır.

Kentsel dönüşümü, rant ve bölüşüm olarak görmeyen, toplu taşımacılığı her zaman önceleyen, çevre sorunlarına azami duyarlı olan, yeşil alanları ve vadileri imara açtırmayan bir anlayışta olunması gerektiğini ifade eden Sarıca, “Doğaya saygılı ekolojik bir kentin yolu, doğa ve toplum yararını esas alan politikalardan geçmelidir” diye konuştu.

BARO, HUKUKİ DESTEĞE HAZIR

Basın açıklamasının ardından Denizli Barosu Kent ve Çevre Komisyonu adına söz alan Avukat Ayşe Dayıoğlu, Denizli Barosu olarak çevre mücadelesinde her türlü hukuki desteği vermeye hazır olduklarını ifade ederek “Çevre sorunu hepimizin ortak sorunu. Ekosisteme zarar verecek her durumu önleme, önlenemeyen durumda ise yanlışın telafi edilmesi noktasında her türlü hukuki desteğe hazırız” dedi. (Denizli/EVRENSEL)

