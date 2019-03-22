Erdoğan'dan Akşener ve Kılıçdaroğlu’ya: Bunlar iyi günleriniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin "Bunlar senin iyi günlerin" diyen AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, "Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal, o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Konya’da düzenlenen mitingde konuştu. Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e ilişkin şunları söyledi: Şu anda senin iyi günlerin. Sen Tayyip Erdoğan’a söylemediği sözleri söylemiş gibi göstermek suretiyle zannettin ki fatura keseceksin. Asıl fatura sana kesilecek. Bu yurt konseyi hikayen. Öbür tarafta Cumhurbaşkanı’na attığın iftira. Ben halkıma nasıl terörist derim ya! Gereken hesabı vereceksin. Şimdi tabii korku bacayı sardı. Bu ülkede hukuk var" ifadelerini kullandı

Erdoğan, Akşener üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yu da hedef aldı: Senin şimdi dirsek temasında olduğun Bay Kemal, o şimdi milletvekilliğine güveniyor. Onunla ilgili çalışmaları da avukatımla yargıya intikal etmek üzere yapıyorum. Biz teröristlerle el ele, omuz omuza yürüyenlerin omuzunu sıvazlamayız. Bunlara gereken dersler verilecek. İnşallah seçimden sonra bir tarafta parlamento, bir tarafta yargı, üzerine üzerine gideceğiz. Bu seçimi hiçbir alternatife dayalı olmadan, sırf kızgınlıkla veya kırgınlıkla sandık hesaplaşmasına çevirmeyi düşünenler şu gerçeği aklından çıkarmamalıdır; böyle bir durumda asıl hesap, seçimden sonra Türkiye’den ve Türk milletinden, dışarıdakiler tarafından sorulacaktır. Kararlarımızı alır ve uygularken sadece kendi hissiyatımızı değil evlatlarımızın geleceğini de göz önünde bulundurmalıyız. Siyaset aynı zamanda kızgın yürekleri soğutma işidir. (HABER MERKEZİ)