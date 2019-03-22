Zeytinburnu'da makineye kapılan Suriyeli işçi hayatını kaybetti

Zeytinburnu'da bir matbaada çalışan 45 yaşındaki Suriyeli işçi Adnan Hamo, makineye kapılarak hayatını kaybetti.

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan matbaada öğle saatlerinde iş cinayeti yaşandı. Halep doğumlu 45 yaşındaki Adnan Hamo, iddiaya göre bir anlık dalgınlıkla kullandığı makineye kapıldı. İşçi Hamo için mesai arkadaşları ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan işçinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri matbaaya gelerek incelemelerde bulundu. İşyeri sahibi ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, işçinin cesedi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. (İstanbul/DHA)

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