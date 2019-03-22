Hamburg’da 5 bin öğrenci sokağa çıkarak hükümeti protesto etti

Almanya’nın Hamburg kentinde binlerce öğrenci iklim değişikliği için sokağa çıkarak hükümetin doğa ve çevre politikalarını protesto etti. Sabah saatlerinden itibaren yaklaşık 5 bin öğrenci derslere girmeyerek Hamburg Fichton parkta saat: 09:30'da toplanmaya başladı.

Burada yapılan kısa bir mitingin ardından öğrenciler Hamburg Belediyesine doğru yürüyüşe geçti. Polis, Hamburg Limanı'nda öğrencileri durdurarak belediyeye gitmelerini engelledi. Bunun üzerine öğrenciler polisin tutumunu protesto etti.

IRKÇI SALDIRILARA DA TEPKİ GÖSTERDİLER

Fotoğraf: Evrensel

Öğrenciler daha sonra tekrar Fichton Park’a kadar yürüyerek kararlılıklarını ortaya koydu. Burada yapılan mitingde öğrenciler, hükümetin çevre politikalarını eleştirerek bir kez daha taleplerinin arkasında olduklarını gösterdi. Yaşanan ırkçı saldırılara da dikkat çeken gençler, "Irkçılığa geçit vermeyeceğiz" mesajını verdi.

İKİ HAFTA DAHA BOYKOT KARARI

Öğrenciler, miting alanında önümüzdeki haftalarda eylemlerine nasıl devam edeceklerine dair karar aldı. Buna göre Hamburglu öğrenciler iki hafta daha cuma günleri dersleri boykot ederek eylemlerini sürdürecek. İki haftanın ardından yeni bir değerlendirme yapacaklar.

Geçen hafta yapılan eylemlere Almanya genelinde 300 bin öğrenci katılmıştı. (Hamburg/EVRENSEL)