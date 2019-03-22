Ankara'da gözaltına alınan sendika yöneticileri serbest bırakıldı

Ankara'da geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan sendika yöneticileri serbest bırakıldı.

2016 yılında barış talebiyle yapılan beyaz bayrak eylemleri gerekçesiyle gözaltına alınan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Ankara 1 No.lu Şube Başkanı İsmet Meydan, BES 1 No.lu Şube Üyesi Belgizar Sazak, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) MYK eski üyesi Mehmet Sıddık Akın ve SES Ankara Şube Üyesi Adnan Vural Ankara Adliyesine getirildi. Vural, tutuklama istemiyle çıkarıldığı mahkemede, gözaltına alınan diğer kişiler ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. (Ankara/EVRENSEL)