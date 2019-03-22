HDP seçim standı polis tarafından kaldırıldı, 5 kişi gözaltına alındı

HDP’nin seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy’de kurduğu standa müdahale eden polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.

Halkların Demokratik Partisinin (HDP) seçim çalışmaları kapsamında Kadıköy’de kurduğu standa polis müdahale etti. Polis, İskele Meydanı’nda kurulan standın yanına gelerek kaldırılmasını istedi. HDP görevlilerinin hiçbir gerekçe gösterilmeden stantlarının kaldırılmasına tepki göstermesi üzerine polis müdahale etti. Stanttaki bütün bildirileri toplayan polisler, 5 HDP görevlisini gözaltına aldı.

Gözaltına alınan HDP’lilerin Kadıköy Emniyetinde tutulduğu öğrenildi.

İSTANBUL’DA ÇOK SAYIDA GÖZALTI

Öte yandan dün İstanbul genelinde yapılan ev baskınlarında çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltı gerekçeleri öğrenilemeyen kişilerin Vatan’da bulunan İstanbul Emniyetinde tutulduğu belirtildi. Gözaltına alınanlardan şu ana kadar ismi netleşenler ise şunlar: Barış Balıkçı, Murat Aksak, Barış Arslan, Dersim Cesur, Sidar Cesur, Ömer Kahraman. (İstanbul/MA)