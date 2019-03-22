22 Mart 2019 14:49

Beylikdüzü Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır işçilerle buluştu

Avcılar Bağımsız Meclis Üyesi Özbey Dursun ve Beylikdüzü Bağımsız Meclis Üyesi Kamil Bakır sanayi sitesinde işçilerle buluştu.

Beylikdüzü Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır işçilerle buluştu

Fotoğraf: Evrensel

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    İstanbul Avcılar Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun ve Beylikdüzü Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Kamil Bakır, Haramidere Sanayi Sitesi içerisindeki işyerlerini ziyaret etti.

    İstanbul’da Emek Partisinin de desteklediği Avcılar Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun ile Beylikdüzü Bağımsız Meclis Üyesi Kamil Bakır, seçim çalışmaları kapsamında sanayi sitelerindeki işyerlerini ziyaret etti.

    İşçilerin sesini meclislere taşıyacaklarını ifade eden adaylar, “Biz de işçiyiz, sorunları birlikte çözebiliriz. Ancak birlik olursak taleplerimizi kabul ettirebiliriz” dedi.

    Yerellerde yaşanan sorunları belediye meclislerine taşımak, tartışmak ve çözüm üretmek için aday olduklarını belirten Beylikdüzü Bağımsız Meclis Üyesi Kamil Bakır, “Sermaye partileri iş başına geliyor, oradaki kaynakları kendi cepleri için kullanıyor. Bize dönen bir şey yok. O anlamda biz çalışma içerisindeyiz. Kriz devam ediyor. İşsizlik daha da artacak, görüntü bu. Bu anlamda birlik olmak, örgütlü olmak zorundayız. Ancak birlik olursak taleplerimizi kabul ettirebiliriz. Yoksa hepimiz için durum vahim” diye konuştu.

    Fotoğraf: Evrensel

    “Bölgemizdeki işçilerin, emekçilerin belediye meclislerinde söz hakkı olması gerektiğini savunuyoruz” diyerek işçilere seslenen Avcılar Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Özbey Dursun, “İşçilerin sorunlarını biliyoruz. Biz de işçiyiz. Bu sorunları birlikte çözebiliriz” dedi.

    Özbey Dursun, Liman işçileriyle kahvaltıda buluştu. Kahvaltından sonra Esenyurt Sanayi Mahallesi’nde öğle arası işçi kahvelerinde dinlenen işçilere seslendi. Dursun, LC Waikiki fabrikası işçilerinin mesai çıkışında seçim broşürlerini dağıttı, işçilerle sohbet etti. (İstanbul/EVRENSEL)

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