CHP’li Tanal: Vatandaşın temel ihtiyaçlarında vergi indirimi yapılsın

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal 31 Mart tarihinde sona erecek olan ÖTV ve KDV indiriminin Cumhurbaşkanı kararıyla uzatılması hakkında konuştu.

CHP Milletvekili Mahmut Tanal otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV indiriminin seçime günler kala uzatılmasının seçime yönelik olduğunu belirterek esas vergi indiriminin halkın temel ihtiyaçları olan ürünlerde yapılması gerektiğini belirtti.

"YAPILAN İNDİRİMİN AMACI OY KAZANMAK"

Seçime günler kala böyle bir indirimin yapılmasının siyasi etik ve ahlaka uygun olmadığını belirten Tanal, “Neden bu taviz şimdi veriliyor neden ödemeler şimdi sözde yumuşatıldı ve neden daha önceden yapılmadı da şimdi yapılıyor? Çünkü siz halkı 17 yıldır yaptığınız gibi önce sıkıştırıp sonra oy kazanmak için sözde indirim uyguluyorsunuz” dedi.

Otomotiv ve beyaz eşyada ÖTV ve KDV indiriminin uzatılmasıyla ilgili “Milletin aklıyla dalga geçiyorlar” ifadelerini kullanan Tanal sözlerini şöyle sürdürdü: ”Gelişmekte olan ülkelerde vergi gelirlerini artırabilmek için genellikle kolay müdahale edilebilir ve etkisi gözle görülebilir durumda olan dolaylı vergileri artırma yolu seçilmektedir. Türkiye’de de benzeri bir şekilde ‘KDV ve ÖTV’ (dolaylı vergiler) olarak bu amaca hizmetle kullanılmaktadır. Bu durum Avrupa Birliği ülkeleri ile kıyaslandığında sosyal, iktisadi, idari ve mali anlamda ülkemiz açısından olumsuz bir tablo oluşturmaktadır. Yapılan indirimler enflasyonu coşturan bir şey mi? Hayır!! Fiyatları iyice aşağı çeker mi? İmkansız görünüyor!! Bu durum cari açığı da arttırmaz. Vergi indirimleri 'büyümelerin yavaşlamasına izin vermeyeceğim' mesajını veriyor olsa da diğer yandan bütçe tarafının da arzu edildiği kadar sağlam olmayacağı mesajını veriyor”

PIRLANTADA VERGİ SIFIRLANIYOR, SU VE EKMEKTE YÜKSELTİLİYOR

Pırlantada, yatta vergi sıfırken temel ihtiyaç kalemlerinden; su, elektrik, doğalgaz ve ekmekte verginin yükselmemesi gerektiğini vurgulayan Tanal; “Bunlara baktığınızda hangisi sıfırlandı, vatandaşın ihtiyacı ekmek, su, elektrik, sebze meyve doğalgaz mı, pırlanta mı? Biraz da halkın temel ihtiyaçları olan ürünlerin çiftçi mazotu, asgari ücret, cenaze ve bezin üzerinde verginin kalkması gerekir. Millet aç, gençler işsiz. Hem gençlere iş imkanı sağlamıyorsunuz bir de milletin aklıyla dalga geçer gibi mobilyada beyaz eşyada otomotivde ÖTV indirimi diyorsunuz. Vatandaş ne yapsın? Bunlar anca sizler gibi saltanat içinde lüks içinde yaşayanlar için önemli. İnsanlar ucuza meyve sebze alabilmek için kurduğunuz o tanzim satışlarda saatlerce sıra bekliyor. Bırakın artık bu işleri. Kirli yaşayıp temizmiş gibi gösteriyorsunuz. Gönül belediyeciliği diyorsun ondan mı bu gönül almaları yapıyorsun. Vatandaş aş istiyor, ekmek istiyor, iş istiyor. Karanlıktan şikayet eden bir ışık yakmalı. Ve Martın sonu artık gerçekten Bahar olmalı” dedi. (HABER MERKEZİ)