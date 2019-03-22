Reyhan Başaran: Üretim ve tüketim kooperatifleri kuracağız

Emek Partisi’nin desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran, Gölcük’te köyleri gezdi. Hisareyn, İhsaniye ve Mamuriye köylerinde ziyaretlerde bulunan Başaran, “Yaşadığımız alanların daha iyiye gidebilmesi, birlikte daha güzel bir kentte yaşayabilmek ve bu kenti beraber yönetmek için adaylığımı koydum” dedi.

Hisareyn’de kahveleri de dolaşan Başaran, bir vatandaşın “Eskisi gibi tarım yapamıyoruz, her şey pahalılaştı, zarar ediyoruz” sözleriyle karşılaştı. Üretim ve tüketim kooperatiflerinden bahseden Başaran, “Hala tarım yapılabilen alanlar varken kentte, yerel yönetimlerin bunu desteklememesi çok acı. Biz diyoruz ki, birlikte üretelim, birlikte yönetelim” ifadelerini kullandı.

"BİR DEĞİŞİM OLMAK ZORUNDA"

Fotoğraf: Evrensel

İhsaniye köyünde yolda öğrencilerle karşılaşan Başaran’a gençler işsizlikten yakındı. Çalışma alanlarının arttırılmasını talep eden gençler, Başaran’ı takip ettiklerini söyledi. Geçmişte AKP Gençlik Kollarında çalışma yürüten bir genç, “Seçim zamanı vaatlerde bulunuyorlar, başa geldikten sonra unutuyorlar” dedi. Başka bir genç, “Bir değişim olmak zorunda. Gençlerin önünün açılması gerek. Yıllarca gençleri oyaladılar. İnsanlar bir şeyleri görmezden geliyor. ‘Bana dokunmayan yılan bin yaşasın’ diyorlar. Öyle olmaması gerekiyor” şeklinde konuştu. Başka bir genç ise, “Biz üniversiteden borçlu şekilde mezun oluyoruz” dedi.

Mamuriye köyü ziyaretinde kahvehanede konuşan bir vatandaş, “Ekonomimiz çok kötü. Dış borçlanma almış başını gitmiş, bu ne demek senin benim cebinden çıkacak bu paralar” dedi. Kahvehanede bulunan başka bir vatandaş ise şunları söyledi, “Ben sizi takip ediyorum sosyal medyadan. Size canı gönülden inanıyorum, yapacağınızı düşünüyorum. Medya gücü onların elinde, işimiz zor ama umarım ki başaracağız” dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"HALKI UCUZ SEBZE VE MEYVEYE KAVUŞTURACAĞIZ"

Gölcük’ün ardından Gebze Osman Yılmaz Mahallesi’nde kalabalık bir ev toplantısında konuşan Başaran, emekçiyi düşünerek hareket edeceklerini söyledi. Mevcut yönetimin rant için sermaye sahiplerini düşünerek hareket ettiğini belirten Başaran, “Kocaeli’de tarım yapılabilecek yerler var hala. Ama bundan git gide vazgeçiliyor, uzaklaşılıyor. Bugün Gölcük’ün köylerindeydik, artık maliyetlerin çok yükseldiğini, tarım yapmaktan vazgeçtiğini söylüyor vatandaş. Belediye üretim ve tüketim kooperatifleri kurmalıdır diyoruz, tamam ekonomi merkezi siyasetin elinde ama belediye gerçekten üreten bir kent yaratabilir. Halkı ucuz sebze ve meyveye kavuşturabilirler. Burada tek bir önemli nokta var, belediyeler kime hizmet ediyor? İmkânları ranta açmak isterseniz, ona göre hareket edersiniz. Ama yok emekçiyi düşünerek hareket ederseniz, onların faydasına hizmet edersiniz” diye konuştu. (Kocaeli/EVRENSEL)

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