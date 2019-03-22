22 Mart 2019 13:50

Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı patronlar yönetti, biz de yönetebiliriz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu: "Seçeneksiz değiliz. Seçenek emekçilerin kendisidir."

Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı patronlar yönetti, biz de yönetebiliriz

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, sabah ve öğlen işçi duraklarında çalışma yürütürken akşamları ev ve iş yerlerinde yaptığı toplantılarda işçi ve emekçiler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

    İşçilerin gösterdiği aday olarak tanınan Tuncay Sağıroğlu duraklarda yaptığı sohbette “Tekirdağ bir işçi kenti ama şimdiye kadar patronlar, ihaleciler ve müteahhitler yönetti. Biz de hep birlikte yönetebiliriz” diyerek işçilerden destek istiyor.

    "ARTIK BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ"

    Özel bir okulda çalışan ve eğitim emekçileri ile bir araya gelen Tuncay Sağıroğlu eğitimin piyasalaştırılmasından en çok öğrenciler, veliler ve eğitim emekçilerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, “Eğitim emekçileri, düşük ücret ile güvencesiz çalışma ortamına mahkum ediyor” dedi. İktidarın sermayenin çıkarlarına göre ülkeyi yönettiğini ifade eden Sağıroğlu, “Yerel yönetimler de sermayenin çıkarlarına göre kentimizi yönetiyor. Seçimlerde partilerin adayları değil müteahhitler yarışıyor. Biz de rantçı belediyecilik değil halkçı belediyecilik anlayışını yönetimlere taşımak için aday olduk. Bu kenti hep beraber yönetmeye talibiz” dedi. Toplantıya katılanlar “İlk defa böyle bir anlayışı savunan bir aday ile bir araya geldik. Herkes beni seçin diyor ama her şey de ortada. Bir şeyler değişmeli” diyerek destek vereceklerini söyledi.

    "ALTERNATİF EMEKÇİLERİN KENDİSİDİR"

    Daha sonra Eğitim Sen Tekirdağ Şubesine geçen Sağıroğlu burada eğitim emekçilerine seslenerek “Yürütme, yargı tek adama bağlandı. Keyfi uygulamalar sıradanlaştı. Bunun en büyük acısını laik, demokratik eğitim için mücadele eden eğitim emekçileri gördü. Binlerce eğitim emekçisi KHK ile ihraç edildi. Bu saldırı emekçilerin örgütlülüğe yöneliktir. Buna karşı örgütlülüğümüzü güçlendirerek mücadeleyi büyütmekten geçmektedir. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakını zayıflatmalıyız ama neyi güçlendireceğimize de biz karar vermeliyiz. Bize başka bir sermaye blokunu alternatif gösteriyorlar. Bu iki bloktan birini seçmeye mahkum ediyorlar. Bu tablo emekçilerin talepleri, sorunlarının üstünü örtüyor. Biz de diyoruz ki seçeneksiz değiliz. Seçenek emekçilerin kendisidir. Onun için kendi seçeneğimizin güçlenmesine oy istiyoruz” diye konuştu.

    "SAĞLIK MAHALLESİ’Nİ ADINA LAYIK HALE BİRLİKTE GETİRECEĞİZ"

    Akşam Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde dere kenarında ev toplantısı yapan Tuncay Sağıroğlu önce katılanların sorunlarını dinledi. Özellikle toplantıya katılan kadınlar Ergene Nehri’nin en büyük kolu Çorlu Deresi’nin kirliliğinden, yaydığı koku ve hastalıklardan şikayetçi oldu. Ev sahibi kadın “Her seçimde partiler gelip dereyi temizleyeceğiz diyor ama dere daha çok kirleniyor. Mahallenin bu bölgesi en yoksulların yaşadığı bölge. Daha yollarımız bile yapılmadı. Sanki burada insan yaşamıyor” dedi.

    Toplantıya katılan deri ve tekstil işçileri ücretlerin düşük olduğunu ve yaşadıkları yoksulluk nedeniyle uzun süreli çalışmak zorunda olduklarını belirterek “Mahallede derenin temizliği için yapılan eylemlere bile çalışmak zorunda olduğumuz için katılamıyoruz. Belediye yoksulların ihtiyaçlarını hiç dikkate almıyor. Kriz içindeyiz ama kimse bizi dikkate almıyor. Partilere güvenimiz yok” dedi.

    "BELEDİYE PATRONLARIN DEREYİ KİRLETMESİNE GÖZ YUMUYOR"

    Sorunları dinledikten sonra söz alan Sağıroğlu, “Sağlık Mahallesi ülkemizde kanser oranının en yüksek olduğu bir mahalle. Bunun nedeni de fabrikaların denetimsiz bir şekilde kimyasal atıklarını dereye bırakması. Dereyi deri, tekstili kimya patronları karlarından fedakarlık yapmamak için kirletiyorlar. Bir tarafta patronlar diğer tarafta ise mahalle halkı var. Belediye ise patronların dereyi kirletmesine göz yumuyor. Tarafını halktan yana değil patronlardan yana koyuyor. Biz ancak mahalle halkı olarak birlik olursak kanserden kurtulabiliriz. Bizim belediyecilik anlayışımız sermayeden değil halktan yana bir belediyecilik. Belediyeyi hep birlikte yöneterek sorunlarımızı çözeceğiz. Belediyeler şirket gibi yönetiliyor. Su, ulaşım ve çöp toplamak için para alıyor. Hayati hizmetler halka bedava ulaştırılacaktır. Çünkü belediye bütçesi rantçılara yağmalatılıyor. Bunu keseceğiz. Kaynaklar halka aktarılacak.” dedi. (Tekirdağ/EVRENSEL)

    Sağıroğlu: Patronları karşısına alamayanlar halk sağlığını koruyamaz

    Sağıroğlu: Patronları karşısına alamayanlar halk sağlığını koruyamaz

    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

    Tekirdağ Adayı Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı rantçılardan kurtaracağız

    Tekirdağ'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    Tekirdağ'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

    İşçileştikçe AKP’lileşen kent, krizde kurda yem olmasın diye!

    Bülent FALAKAOĞLU

    İşçileştikçe AKP’lileşen kent, krizde kurda yem olmasın diye!

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Ziya Gül, Giresun Yol Hikâyeleri’ni anlatacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    ‘Beka’ ve ‘İslam kurtarıcılığı’ arasındaki Türkiye’nin hali

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Ne yapsalar boşuna!

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Medeniyetler çatışmasını çok sevdiler!

     Murat BİRDAL
    Murat BİRDAL

    İşsizlik alarm veriyor

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    Nefret katliamlarının ortaklaşma noktaları: Dincilik ve milliyetçilik
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ankapark'ta roller coaster bozuldu
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açtığı Ankapark'ta roller coaster bozuldu

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim propagandası olarak açılışını yaptığı eski adı Ankapark olan Wonderland Euroasia'da roller coaster adlı oyuncak bozuldu

    Eczacılardan uyarı: Aşı reddi artışı salgın ve ölümlere neden olabilir
    Eczacılardan uyarı: Aşı reddi artışı salgın ve ölümlere neden olabilir

    Türk Eczacıları Birliği, gerçek dışı bilgilerle aşıyı reddetme eğiliminin salgın ve ölümlere neden olabileceğine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, ölü sayısı 100'e yükseldi
    Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, ölü sayısı 100'e yükseldi

    Musul'da Dicle nehrinde feribotun batması sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 100'e yükseldi. 9 kişi gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Çin'de kimya tesisinde patlama: 47 kişi öldü, 640 kişi yaralandı
    Çin'de kimya tesisinde patlama: 47 kişi öldü, 640 kişi yaralandı

    Çin'de zirai ilaçlar üreten kimya tesisinde meydana gelen patlamada ölü sayısı 47'ye, yaralı sayısı 640'a yükseldi.

    GÜNCELLENDİ
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Akıl hastanesine koymaya çalıştılar
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan: Akıl hastanesine koymaya çalıştılar

    Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için mücadele eden baba Şaban Vatan, “Yatmadığım hastanede yatmışım gibi gösterildim” diye konuştu.

    Reyhan Başaran: Üretim ve tüketim kooperatifleri kuracağız
    Reyhan Başaran: Üretim ve tüketim kooperatifleri kuracağız

    Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Reyhan Başaran: "Belediyeler üretim ve tüketim kooperatifleri kurmalı diyoruz"

    Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı patronlar yönetti, biz de yönetebiliriz
    Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı patronlar yönetti, biz de yönetebiliriz

    Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu: "Seçeneksiz değiliz. Seçenek emekçilerin kendisidir."

    Güçbirliği Tekstil işçilerinin alacak eylemi devam ediyor
    Güçbirliği Tekstil işçilerinin alacak eylemi devam ediyor

    3 yıl önce ekonomik sebeplerle kapatılan Kemal Zorlu'ya ait Güçbirliği Tekstil fabrikası işçilerinin alacak eylemleri devam ediyor.

    Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası
    Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    11 işçinin hayatını kaybettiği Aliağa’da işçi aileleri adalet istiyor
    11 işçinin hayatını kaybettiği Aliağa’da işçi aileleri adalet istiyor

    Aliağa’da 1 yılda 11 işçi hayatını kaybetti. İş cinayetleriyle ilgili davalarda sanıklar saha şefleriyle sınırlı; sonuç ise para cezasından ibaret.

    Ayvalık’ta Evrensel’le dayanışma yemeği düzenlendi
    Ayvalık’ta Evrensel’le dayanışma yemeği düzenlendi

    Balıkesir Ayvalık’ta Evrensel’le dayanışma yemeği düzenlendi. Yemekte gündem yerel seçim oldu.

    İZELMAN’da toplu sözleşme teklifi yüzde 25’e çıktı
    İZELMAN’da toplu sözleşme teklifi yüzde 25’e çıktı

    İZELMAN’da devam eden toplu sözleşme sürecinde işveren zam teklifini yüzde 25’e çıkardı. Sendika eksik çalışma süresinin daraltılmasında ısrar ediyor.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiler
    Trump'ın Golan Tepeleri açıklamasına tepkiler

    Trump'ı "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." açıklamasına tepki geldi.

    GÜNCELLENDİ
    ABD’de polis kelepçelediği genci ölümüne darbetti
    ABD’de polis kelepçelediği genci ölümüne darbetti

    ABD’de bir genç dur ihtarına uymadığı iddiasıyla kaçarken yakalandı. Polisler genci dakikalarca darbetti.

    İzmir Yamanlar’da evlerin kapıları çarpı ile işaretlendi
    İzmir Yamanlar’da evlerin kapıları çarpı ile işaretlendi

    Kürt ve Alevilerin yoğun yaşadığı İzmir Karşıyaka’nın Yamanlar Mahallesinde bazı evlerin duvar ve kapıları çarpı ile işaretlendi.

    Esenyurt Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer Vakko işçilerine seslendi
    Esenyurt Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer Vakko işçilerine seslendi

    Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer Vakko fabrikasındaki işçilere seslendi: İşçiler fabrikalarda, mahallelerde söz sahibi olmalı.

    22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu
    22. Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu

    Bu yıl 22’ncisi düzenlenen Metin Göktepe Gazetecilik Ödüllerini kazananlar belli oldu.

    Hollanda’da eyalet meclisleri seçimleri dengeleri değiştirdi
    Hollanda’da eyalet meclisleri seçimleri dengeleri değiştirdi

    Hollanda'da eyalet seçimlerinden zaferle çıkan yeni ırkçı parti, Senato’da da çoğunluğu elinde bulunduracak. Bu durum hükümetin işini zorlaştıracak.

    20 milyon abonenin elektrik ve doğal gazı kesildi
    20 milyon abonenin elektrik ve doğal gazı kesildi

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın açıklamasına göre son iki yılda borcunu ödeyemeyen 20 milyon abonenin elektrik ve doğal gazı kesildi.

    Bornova Adayı Kaygısız’dan krize karşı halkçı belediyecilik çağrısı
    Bornova Adayı Kaygısız’dan krize karşı halkçı belediyecilik çağrısı

    Bornova’da işçi ve esnafla bir araya gelen Bornova Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Cengiz Kaygısız, krize karşı halkçı belediyeciliğe oy çağrısı yaptı.

    “Şeker Fabrikaları özelleştirilirken Cargill'den rapor istendi mi?”
    “Şeker Fabrikaları özelleştirilirken Cargill'den rapor istendi mi?”

    CHP Milletvekili Ayhan Barut, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi öncesi ABD'li Cargill'den rapor alındığı yönündeki iddiaları TBMM gündeme taşıdı.

    İzmir Newroz'una katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu
    İzmir Newroz'una katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

    İzmir'de Newroz'unda konuşan HDP'li milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

    Kolombiya'da eylemler sırasında patlama: 8 ölü, 15 yaralı
    Kolombiya'da eylemler sırasında patlama: 8 ölü, 15 yaralı

    Kolombiya’da 10 gündür süren eylemler sırasında patlama meydana geldi, 8 kişinin yaşamını yitirdiği patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

    Süleyman Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir
    Süleyman Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkın. Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir.

    GÜNCELLENDİ
    AB ile İngiltere, Brexit'i Mayısa kadar erteleme konusunda anlaştı
    AB ile İngiltere, Brexit'i Mayısa kadar erteleme konusunda anlaştı

    AB, Brexit'i, ayrılık anlaşmasının İngiliz parlamentosunda gelecek hafta onaylanması halinde 22 Mayıs'a kadar erteleme konusunda anlaşmaya vardı.