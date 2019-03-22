Tuncay Sağıroğlu: Tekirdağ’ı patronlar yönetti, biz de yönetebiliriz

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Tuncay Sağıroğlu, sabah ve öğlen işçi duraklarında çalışma yürütürken akşamları ev ve iş yerlerinde yaptığı toplantılarda işçi ve emekçiler ile bir araya gelmeye devam ediyor.

İşçilerin gösterdiği aday olarak tanınan Tuncay Sağıroğlu duraklarda yaptığı sohbette “Tekirdağ bir işçi kenti ama şimdiye kadar patronlar, ihaleciler ve müteahhitler yönetti. Biz de hep birlikte yönetebiliriz” diyerek işçilerden destek istiyor.

"ARTIK BİR ŞEYLER DEĞİŞMELİ"

Özel bir okulda çalışan ve eğitim emekçileri ile bir araya gelen Tuncay Sağıroğlu eğitimin piyasalaştırılmasından en çok öğrenciler, veliler ve eğitim emekçilerinin olumsuz etkilendiğini belirterek, “Eğitim emekçileri, düşük ücret ile güvencesiz çalışma ortamına mahkum ediyor” dedi. İktidarın sermayenin çıkarlarına göre ülkeyi yönettiğini ifade eden Sağıroğlu, “Yerel yönetimler de sermayenin çıkarlarına göre kentimizi yönetiyor. Seçimlerde partilerin adayları değil müteahhitler yarışıyor. Biz de rantçı belediyecilik değil halkçı belediyecilik anlayışını yönetimlere taşımak için aday olduk. Bu kenti hep beraber yönetmeye talibiz” dedi. Toplantıya katılanlar “İlk defa böyle bir anlayışı savunan bir aday ile bir araya geldik. Herkes beni seçin diyor ama her şey de ortada. Bir şeyler değişmeli” diyerek destek vereceklerini söyledi.

"ALTERNATİF EMEKÇİLERİN KENDİSİDİR"

Daha sonra Eğitim Sen Tekirdağ Şubesine geçen Sağıroğlu burada eğitim emekçilerine seslenerek “Yürütme, yargı tek adama bağlandı. Keyfi uygulamalar sıradanlaştı. Bunun en büyük acısını laik, demokratik eğitim için mücadele eden eğitim emekçileri gördü. Binlerce eğitim emekçisi KHK ile ihraç edildi. Bu saldırı emekçilerin örgütlülüğe yöneliktir. Buna karşı örgütlülüğümüzü güçlendirerek mücadeleyi büyütmekten geçmektedir. Yerel seçimlerde Cumhur İttifakını zayıflatmalıyız ama neyi güçlendireceğimize de biz karar vermeliyiz. Bize başka bir sermaye blokunu alternatif gösteriyorlar. Bu iki bloktan birini seçmeye mahkum ediyorlar. Bu tablo emekçilerin talepleri, sorunlarının üstünü örtüyor. Biz de diyoruz ki seçeneksiz değiliz. Seçenek emekçilerin kendisidir. Onun için kendi seçeneğimizin güçlenmesine oy istiyoruz” diye konuştu.

"SAĞLIK MAHALLESİ’Nİ ADINA LAYIK HALE BİRLİKTE GETİRECEĞİZ"

Akşam Ergene ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi’nde dere kenarında ev toplantısı yapan Tuncay Sağıroğlu önce katılanların sorunlarını dinledi. Özellikle toplantıya katılan kadınlar Ergene Nehri’nin en büyük kolu Çorlu Deresi’nin kirliliğinden, yaydığı koku ve hastalıklardan şikayetçi oldu. Ev sahibi kadın “Her seçimde partiler gelip dereyi temizleyeceğiz diyor ama dere daha çok kirleniyor. Mahallenin bu bölgesi en yoksulların yaşadığı bölge. Daha yollarımız bile yapılmadı. Sanki burada insan yaşamıyor” dedi.

Toplantıya katılan deri ve tekstil işçileri ücretlerin düşük olduğunu ve yaşadıkları yoksulluk nedeniyle uzun süreli çalışmak zorunda olduklarını belirterek “Mahallede derenin temizliği için yapılan eylemlere bile çalışmak zorunda olduğumuz için katılamıyoruz. Belediye yoksulların ihtiyaçlarını hiç dikkate almıyor. Kriz içindeyiz ama kimse bizi dikkate almıyor. Partilere güvenimiz yok” dedi.

"BELEDİYE PATRONLARIN DEREYİ KİRLETMESİNE GÖZ YUMUYOR"

Sorunları dinledikten sonra söz alan Sağıroğlu, “Sağlık Mahallesi ülkemizde kanser oranının en yüksek olduğu bir mahalle. Bunun nedeni de fabrikaların denetimsiz bir şekilde kimyasal atıklarını dereye bırakması. Dereyi deri, tekstili kimya patronları karlarından fedakarlık yapmamak için kirletiyorlar. Bir tarafta patronlar diğer tarafta ise mahalle halkı var. Belediye ise patronların dereyi kirletmesine göz yumuyor. Tarafını halktan yana değil patronlardan yana koyuyor. Biz ancak mahalle halkı olarak birlik olursak kanserden kurtulabiliriz. Bizim belediyecilik anlayışımız sermayeden değil halktan yana bir belediyecilik. Belediyeyi hep birlikte yöneterek sorunlarımızı çözeceğiz. Belediyeler şirket gibi yönetiliyor. Su, ulaşım ve çöp toplamak için para alıyor. Hayati hizmetler halka bedava ulaştırılacaktır. Çünkü belediye bütçesi rantçılara yağmalatılıyor. Bunu keseceğiz. Kaynaklar halka aktarılacak.” dedi. (Tekirdağ/EVRENSEL)

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