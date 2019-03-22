Ziya Gül, Giresun Yol Hikâyeleri’ni anlatacak

“Giresun Yol Hikâyeleri” kitabının yazarı Ziya Gül, Adalar Belediye Başkan adayı Erdem Gül’ün katılımıyla okuyucularla söyleşi ve imza günü için bir araya geliyor.

Ayrıntı Yayınları etiketi ile yayımlanan kitapta Gül, “Giresun Yol Hikâyeleri”nde ağırlıkla Giresun ve çevresinde 1975-80 yılları arasında yaşanan siyasal ortama ait kesitlerle insan hikayelerini anlatıyor. 23 Mart Cumartesi günü saat 14.30 ve 18.00 saatleri arasında gerçekleşecek etkinlik Cafe CatFe’de gerçekleşecek. (KÜLTÜR SERVİSİ)