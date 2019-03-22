22 Mart 2019 13:41

Otobüste genç kadını taciz eden şüpheli serbest bırakıldı

Ankara’da belediye otobüsünde genç kadını taciz eden şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otobüste genç kadını taciz eden şüpheli serbest bırakıldı

Fotoğraf: Evrensel

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    Ankara’da EGO otobüsünde 19 yaşındaki K.K’yi taciz eden S.B., savcılık tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    DHA’da yer alan habere göre, önceki gün, K.K., Keçiören’den Kızılay’a gitmek için EGO otobüsüne bindi. Yolculuk sırasından S.B., K.K’yi, taciz etti.
    K.K’nin tepki göstermesinin ardından otobüs şoförü aracı durdurup kapıları kilitleyerek polis çağırdı. Polis ekipleri, S.B’yi gözaltına aldı. Otobüsteki güvenlik kamerası görüntüleri de polis tarafından alındı.

    Şüpheli S.B, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (HABER MERKEZİ)

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