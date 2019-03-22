Düşük işsizlik hayali bile seçim sonrasına ertelendi

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu, Muallimköy-Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek sempozyumla ilgili detayların açıklandığı basın toplantısında konuştu.

Ekonomik krize ilişkin açıklamalarda bulunan Zeytinoğlu, hükümetin patronlara dönük açıkladığı teşviklerin ‘alışkın olmadıkları’ ve düşünmedikleri kadar iyi olduğunu söyledi:

“Hükümetin açıkladığı yeni teşvikler hiç alışkın olmadığımız hatta düşünmediğimiz kadar iyi teşvikler. Bu seçimler biliyorsunuz sanayiciler için belirsizliktir.”

Yüksek işsizlik rakamlarına ilişkin de konuşan TOBB Başkan Yardımcısı, seçim sonrası işsizlik rakamlarında düşüş yaşanacağını savundu. Zeytinoğlu, rekor düzeye ulaşan işsizlik oranlarına ilişkin bir soru üzerine, “Hala işçi açığı var. Sanayici İŞKUR'a başvuruyor; 'Ben şu niteliklerde 5 eleman alacağım' diyor. Fakat 5'ini dolduramıyoruz. Diğer tarafta da iş arayanlar var. Burada bir ikilem var. Kocaeli'de iş arayan sayısı 70 bin civarında. Ancak 15 bin kişi işe alınmasına rağmen Kocaeli'de sanayicilerin 5 bin işçi açığı var” dedi. (AA)