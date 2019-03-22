11 işçinin hayatını kaybettiği Aliağa’da işçi aileleri adalet istiyor

Bir yılda 11 işçinin iş cinayetlerinde hayatını kaybettiği Aliağa’da ailelerin adalet arayışı sürüyor. 2018 yılı içerisinde toplam 11 kişinin hayatını kaybettiği Aliağa’da şu ana kadar sadece iki aile tarafından dava açıldı. Yaşanan iş cinayetlerinden sonra oluşan sessizlikle beraber davalarda sorumlular saha şefleri ile sınırlı tutulurken, sonuç ise para cezalarından ibaret.

Açılan iki davadan biri Kocaer Haddecilik’te yaşanan iş cinayeti. Serhat Çetin’in ailesinin açtığı ceza davası 5 Mart’ta sonuçlandı. Kocaer Haddecilik’te doğrultma bölümünde çalışırken doğrultmadan çıkan parçanın kasıklarına saplanması sonucu iş cinayetinde hayatını kaybeden Serhat Çetin, davada asli kusurlu olarak belirlenmişti. Yargılama sonucu sanıklardan Serdar Polat, Mustafa Ulukaya ve Orhan Biçer 18 bin 200 TL adli para cezası, Mehmet Özger ise 12 bin 100 TL adli para cezası ile cezalandırıldı.

PETKİM’de yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden Nihat Abaylı’nın ölümüyle ilgili açılan davanın ise henüz ilk duruşması görüldü. PETKİM iş sahasında SİEMENS’in alt taşeronu Karya Mühendislikte çalışırken montajını gerçekleştirmek için taşınan 1.5 ton ağırlığındaki elektrik panolarından birinin üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Nihat Abaylı’nın ailesinin açtığı ceza dava Aliağa Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada tutuksuz yargılanan sanıklar ifade verdi. Sanıkların ifadelerinde çalışma zeminin uygun olmadığı, panoların kaldırılıp üzerine konulan bazaların bozuk olduğu, taşıma işlemi yapılırken gerekli güvenli önlemlerin alınıp alınmadığı yönünde çelişkili ifadeleri dikkat çekti. Sanık ifadelerinin ardından 12 Temmuz 2019 tarihinde olay mahallinde keşif kararı verilerek dava 10 Eylül 2019 tarihine ertelendi.

Ölen ağabeyi Nihat Abaylı’nın fotoğrafını taşıyan Melek Abaylı’nın adalet çığlığı Aliağa Adliyesi koridorlarında yankılandı. Acılı aile firmaların rant uğruna Nihat Abaylı’nın hayatını kaybettiğini, uzun süredir bu firmayla çalışan Abaylı’nın ölümüne neden olan herkesin yargılanmasını istediklerini dile getirdi. (İzmir/EVRENSEL)