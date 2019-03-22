Esenyurt Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer Vakko işçilerine seslendi

CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Adayı İbrahim Kızılyer Vakko’da mesaiden çıkan işçilere seslendi. Yaklaşık 500 işçinin çalıştığı tekstil fabrikası önünde konuşan Kızılyer, “Fabrikalarda, mahallelerde söz sahibi olalım kendi irademizi ortaya koyalım, diyoruz. Yıllardır işçi temsilciliği yapıyorum, meclise girsem de girmesem de buradayım, birlikte mücadele edeceğiz’’ dedi.

Sendikal örgütlenmenin önemine de vurgu yapan Kızılyer “Vakko bu bölgede sendikalı olan birkaç fabrikadan biri. Bölgede sendikal örgütlenme zayıf. İşçiler başta sendikalar olmak üzere her platformda söz sahibi olmalı, mücadele alanları açmalıdır” dedi.

“İLK DEFA FABRİKAYA BİR MECLİS ÜYESİ ADAYI GELDİ”

“Adaylar bize çayla, şekerle gelmesin sizin gibi çalışma koşullarımızdan, hakkımızdan, hukukumuzdan bahsettin” diyerek Kızılyere desteğini belirtti. Gazetemize konuşan bir başka işçi ise “İlk defa fabrikaya bir meclis üyesi adayı geldi, bizim yaşadığımız sorunlardan bahsetti. O nedenle işçi arkadaşlarımız kulak kabarttı dinledi. Yaşanılan sorunları fabrikada konuşuyoruz, yerel seçimleri tartışıyoruz. Daha önce son seçimde dahil olmak üzere AKP’ye oy veren arkadaşlarımız bu seçimde oy vermeyeceklerini söylüyor. Nedeni ise işsizlik ve ekonomik gidişat” dedi. 17 yıldır iktidarda olan AKP’ye tepkinin de arttığını belirten işçi “Oy veren arkadaşlarımız artık AKP’nin gitmesi lazım diyor, gelecek kaygısı yaşıyor. Son yapılan referandum seçimlerinde Erdoğan’a oy veren arkadaşım siyasete yalan karıştırdılar, toplumu kutuplaştırdılar diyerek artık oy vermeyeceğini söylüyor” diyerek fabrika içindeki tartışmaları anlattı. (İstanbul/EVRENSEL)

İbrahim Kızılyer: Belediye meclisinde işçilerin de söz hakkı olsun