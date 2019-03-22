Ayvalık’ta Evrensel’le dayanışma yemeği düzenlendi

Balıkesir Ayvalık’ta Evrensel okurları tarafından Paşa Limanı sosyal tesislerinde geniş katılımlı dayanışma yemeği düzenlendi. Yemeğe Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin, aynı zamanda aday olan CHP Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer, Gıda-İş Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, Emek Partisi İl Başkanı Cemil Tosunoğlu ile KESK’e bağlı sendikalardan yöneticiler ve demokratik kitle örgütü yöneticileri katıldı.

Yemekte ilk olarak konuşan EMEP Ayvalık İlçe Başkanı Musa Metin, Evrensel Gazetesi’nin baskılara rağmen halka haber ulaştırma çabasının değerli olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti. Baskıların karşısında krize karşı da direndiğini söyleyen Metin, Evrensel’le dayanışmanın artması gerektiğini ifade etti.

‘YERELDEN BAŞLAYARAK DAHA GÜÇLÜ MÜCADELE EDELİM’

Metin’in ardından konuşan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin seçim çalışmalarından izlenimlerini aktardı. Çetin, “Şimdi herkes sürekli televizyonlarda tek bir adamı görür olduk diye öfkeleniyor. Ama arkadaşlar bizler halkın içerisinde de bu durumun olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz. Onların sesi çıktıkça halkın sesi de artmaya başlamış durumda. Toplumda bir kıpırtı var, halk yeniden itiraz etmeye sorgulamaya başlamış durumda. 100’ün üzerinde köyü onlarca pazar yerini geziyoruz ve daha şimdiye kadar kimse AKP’yi savunmuyor, aksine itirazını yüksek sesle ifade ediyor. Umutsuz olmayalım, halkın bir araya geldiği bir mücadele için doneler var. Ancak halkı bir araya getirecek güçlü politikalarla bir araya gelmemiz gerekiyor. Bizler daha çok çabalayacağız. Halkı seçeneksiz bırakmamak için aday olduk. Şimdi bu durum üretici köylü örgütlenmesi ile devam ediyor. Bu kazanımlarla yerelden başlayarak hep birlikte güldüğümüz günlere gideceğimizi şimdiden görüyorum. Hep birlikte daha güçlü mücadele ederek bir araya gelelim” diye konuştu.

‘VATANDAŞ BEKA DİYE BİR ŞEY SÖYLEMİYOR’

Gıda-İş Genel Başkanı Seyit Aslan da konuşmasında, Çetin’in Bigadiç’teki çalışmasına denk geldiğini ve oradaki ilgi ve halkın tepkisini gördüğünü söyledi. İşçi, emekçilerin de ekonomi politikalarından kaynaklı itirazlarının birçok bölgede bu şekilde devam ettiğini kaydeden Aslan, “Her gün meydanlarda ‘bize oy vermezseniz beka sorunu olur’ diyorlar. Bigadiç’te AKP yüzde 58 oy almıştı. Oranın büyük pazarında, ilçede bir tek kişiden ‘her şey yolunda, Türkiye’nin beka sorunu var’ diyeni duymadık. Beka sorunu dedikleri kendi sistemlerinin, kendi kasalarının, kendi geleceklerinden başka bir şey değildir. Onların bekası bizleri ilgilendirmez. Esas olan işçilerin, emekçilerin, bütün inançtan halkların bu iktidardan kurtulmadığı sürece rahat etmeyeceği açık bir gerçektir. 31 Mart’ta varlık kuyruklarının varlık mı yoksa yoksulluk kuyruğu mu olduğunu halk gösterecek” diye konuştu.

Yeni dönemde de aday olan CHP Ayvalık İlçe Başkanı Rahmi Gençer de seçim çalışmaları boyunca halkın iktidarın politikalarına karşı tepkili olduğunu belirterek, “Şu an insanları ayrıştıranlara karşı farklı düşünenler de olsa bu seçimde bir arada durmalıyız ve bu ceberut hükümetten kurtulmalıyız diye düşünüyorum” dedi.

Etkinlik konuşmaların ardından şiir ve türkülerin okunması ve çekilen halaylarla devam etti. (Balıkesir/EVRENSEL)