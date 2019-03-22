İZELMAN’da toplu sözleşme teklifi yüzde 25’e çıktı

Metehan UD

İzmir

6 bin 500 işçiyi ilgilendiren İZELMAN’daki toplu iş sözleşmesinde ara bulucunun son oturumunda zam teklifi yüzde 25’e çıktı. Sendika ise eksik çalışma sürelerinin (işe yeni başlayan işçi en yüksek ücret alan işçilerden yüzde 30 daha az ücret alıyor. Yeni işçilerin ücretleri 4 yıldan itibaren eski işçilerin ücretlerine yaklaşmaya başlıyor, 7. yılda ise eşitleniyor) daraltılması konusunda ısrarcı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasında süren 10. dönem toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin onuncu oturumunda anlaşma sağlanamadı. Oturumdan bir gün önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile şube başkanları arasında yapılan oturumda zam teklifi yüzde 22.3’ten yüzde 24'e yükseltildi. Önceki gün ara bulucu eşliğinde gerçekleşen oturumda ise zam oranı yüzde 25'e yükseltildi; ancak yine uzlaşı olmadı.

Ayrıca önceki günkü oturumda sorumluluk ve iş güçlüğü tazminatından faydalanan işçilerin kapsamı geliştirildi. Kaynakçı, akücü, polyesterci işçiler ile derede, klorda, yangında çalışan işçiler de kapsam altına alındı. Yüze yakın büro işçisinin grubu yükseltildi. Yol yardımı ile ilgili madde eski haliyle geçti. Geride anlaşılamayan 7 ekonomik madde kaldı. Sendika ise zam oranın yüzde 28’e çıkarılmasını ve 7 yıllık eksik çalışma süresinin 4 yıla indirilmesini istiyor.

‘İSTEDİĞİMİZ ZAMMA YAKLAŞTIK’

Sendikanın hedefi seçim öncesi sözleşmenin Kocaoğlu ile imzalanması ve coşkulu bir TİS töreni yapmak. Ancak ara bulucu uyuşmazlık tutanağı tutulmasıyla grev sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı İzmir Büyükşehir Belediyesinin tutumuna göre belirlenecek.

Genel-İş İzmir 3 No’lu Şube Başkanı Faruk Saral, eksik çalışma sürelerinin mevcut haliyle kabul etmelerinin mümkün olmadığını belirterek, “Sürenin azaltılması teklifi işveren tarafından kabul görmedi. Şu anda sözleşme bu madde üzerinde kilitlendi. Hepimiz bu ülkede yaşıyorsak hepimiz de aynı ekonomik krizden etkileniyoruz. Bu farkın olmaması gerekiyor. Masada bitirmek için çözüm arayacağız. Taban ücreti konusunda istediğimiz zamma yaklaştık. Verilen teklifleri işçi arkadaşlara sunuyoruz. Son kararı birlikte vereceğiz” dedi.

Genel-İş İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Engin Topal, yüzde 25’lik teklifin tabanda hayat bulduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Ancak çalışma ücretlerindeki farklar iş barışını bozan bir noktada. Belediye yönetiminden bunu talep ettik. Ne yapacağımıza yönelik sendikanın her iki şubenin yetkili kuruluyla bir toplantı yapıp önümüzdeki süreci değerlendireceğiz. Aziz Başkanın bürokratlarından tekrar randevu alıp anlaşma için çaba göstereceğiz. Yoksa süreci ötelemenin anlamı yok. On günlük bir süre var. Biz, Aziz Başkan ile uzun süredir çalışıyoruz. Toplusözleşmenin bitişi ile birlikte kendisiyle vedalaşma toplantısı yapıp güzel bir buluşma ile veda etmek istiyoruz.”

TİS 6 BİN 500 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Toplusözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT, İZSU, fen işleri, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 civarında işçiyi ilgilendiriyor. İZELMAN’da yüzde 30 ile yüzde 10 arasında eksik ücret alan 2 bine yakın işçi bulunuyor.

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