ABD’de polis kelepçelediği genci ölümüne darbetti

ABD’de polis ekipleri, şüphelendikleri bir araç sürücüsünü durdurmak istedi. Polisin dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sırasında kaza yaptı. Genç sürücüyü yaka paça araçtan çıkaran polisler, onu yere yatırarak kelepçeledi ve uzun süre darbetti.

Olay geçtiğimiz yıl, Kasım ayında Batı Virginia eyaletinde meydana geldi. Polis ekipleri şüphelendikleri bir araç sürücüsünü durdurmak için ikazda bulundu. Polisin ikazına aldırmayan genç sürücü kaçmaya başladı. Köşeye sıkışan sürücü bir süre sonra virajda kaza yaptı. Bir polis aracının, yol kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, polislerin şüpheliyi araçtan yaka paça dışarı çıkardığı ve yere yatırarak bir yandan kelepçelemeye çalıştıkları, bir yandan da darbettikleri görülüyor. Bir polisin uzun süre gence vurmaya devam ettiğini gören diğer meslektaşları onu bulunduğu yerden uzaklaştırıyor. Görüntülerde polislerden birinin kendini yere bıraktığı, diğer arkadaşlarının ona destek olmaya çalıştığı; bir polisin ise ayağa kaldırdığı şüpheliyi yol kenarına fırlattığı görülüyor.

Olay sonrası konu mahkemeye intikal edince, darbedilen şüpheli de polislerden şikâyetçi oldu. Yapılan soruşturmada 3 polis açığa alındı. Yerel medya, polislerden birinin tekrar göreve iade edildiğini duyurdu. (DHA)