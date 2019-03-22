22 Mart 2019 11:24

İzmir'de servis minibüsü devrildi: 5'i ağır 20 yaralı

İzmir Bayraklı'da down sendromlu öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

İzmir'de servis minibüsü devrildi: 5'i ağır 20 yaralı

Fotoğraf: AA

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    İzmir'in Bayraklı ilçesinde down sendromlu öğrencileri taşıyan servis minibüsü devrildi. Kazada 5'i ağır 20 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, down sendromlu öğrencileri taşıyan 35 AEM 253 plakalı servis minibüsü, Cengizhan Mahallesi yakınlarında İzmir Kuzey Çevre Yolu'na bağlanan yolda devrildi.

    Kazada ters dönen minibüsteki 20 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda itfaiye ve ilk yardım ekibi sevk edildi.

    Yaralılardan 15'i çevredeki hastanelere, hayati tehlikeleri bulunan 5 öğrenci ve öğretmen ise Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. (İzmir/AA)

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