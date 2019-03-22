Hollanda’da eyalet meclisleri seçimleri dengeleri değiştirdi

Nuri KARABULUT

Amsterdam

Hollanda’da Eyalet Meclisleri için seçimler 20 Mart'ta yapıldı. Seçimlerde 2017 yılında kurulan Demokrasi İçin Forum (FvD) büyük bir çıkış yaptı. Popülist-ırkçı bir parti olan FvD Hollanda Parlamentosunda iki sandalye ile temsil ediliyor. FvD, göç ve hükümetin iklim politikasına karşı yürüttüğü kampanya sonucu 12 eyaletli Hollanda’nın üç eyaletinde birinci, altı eyaletinde ikinci ve üç eyaletinde de üçüncü parti oldu, senatoda da çoğunluğu elinde bulunduracak.

BİR DİĞER KAZANAN YEŞİLLER OLDU

Seçimlerin diğer bir kazananı da Yeşil Sol (GL) oldu. İklim politikasının değişimini merkezine alan sol liberal Yeşil Sol, dört sene önceki seçimlere göre oylarını ikiye katladı.

Hükümeti oluşturan dört partiden sağ liberal VVD, Hristiyan demokrat CDA ve sol liberal D66 partileri bu seçimlerde oy kaybederken, küçük ortak Hristiyan Birlik (CU) Partisi oylarını artırmayı başardı.

IRKÇI WILDERS KAYBETTİ

Diğer bir ırkçı parti olan Geert Wilders’in liderliğindeki Özgürlük Partisi (PVV) de seçimin kaybedenleri arasında yer aldı. Wilders’i terk eden seçmenler önemli oranda FvD’ye kaymış görünüyorlar.

Seçimlerde yenilgi alan parti sayısı yüksek. Bunlardan biri de Sosyalist Parti (SP). SP, önceki seçimlerde kendisine oy veren seçmenlerin yarısından fazlasını kaybetti. Dört sene önceki Eyalet Meclisleri seçimlerinde büyük bir erozyona uğrayan sosyal demokrat PVDA da, az bir kayıpla durumunu korumayı başardı.

Türkiyelilerin etkisinde olan ve kutuplaştırıcı bir politika yürüten DENK partisi ise beklenen çıkışı yapamadı. Üç eyalete birer temsilci gönderebilen DENK, kesin olmayan sonuçlara göre senatoya girebilmek için gerekli oyu alamamış görünüyor.

Hollanda’da hareketli dönem: Emek ve öğrenci hareketi yükseliyor

SENATONUN BİLEŞİMİ DEĞİŞECEK

Hollanda Parlamentosunun yapmak istediği bir yasal değişikliğin yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından da onaylanması gerekiyor. Senato’nun onaylamadığı hiçbir değişiklik yürürlüğe giremiyor. 75 kişilik Senato üyelerini de Eyalet Meclislerine seçilen vekiller kendi içlerinde belirliyorlar. Pratikte partiler aldıkları oy oranına göre senatoya temsilci gönderiyor. Senato üyelerinin seçimi 27 Mayıs’ta yapılacak.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Hollanda senatosunda partilerin sandalye sayısı şu şekilde olacak:

FvD 13 (+13)

VVD 12 (-1),

GL 9 (+5),

CDA 9 (-3),

PVDA 7 (-1),

D66 6 (-4),

SP 4 (-5),

CU 4 (+1),

PvdD 3 (+1),

50Plus 2 (0),

SGP 1 (-1),

Bu sonuçlara göre FvD 13 sandalye ile senatoda birinci parti olacak. Hükümeti oluşturan VVD, CDA, D66 ve CU partilerinin toplam sandalye sayısı 31. Diğer bir değişle Hollanda hükümeti senatoda çoğunluğa sahip değil.

HÜKÜMETİN İŞİ ZORLAŞACAK

Bu aritmetik önümüzdeki süreçte hükümetin işinin epeyce zorlaşacağını gösteriyor. Hükümet yasal değişiklikler için senatoda çoğunluk aramak zorunda. GL lideri Klaver istedikleri iklim politikası için hükümetle ortak çalışmaya hazır olduğunu söylerken, FvD lideri de ortak çalışabileceğini ancak bunun ancak talepleri karşılandığında ve hükümetin uygulamak istediği iklim politikasına son verdiğinde mümkün olabileceğini söyledi. PVDA lideri Asscher da birlikte çalışmaya sıcak baktığını belirten sözler sarf etti.

Hollandalı eğitim emekçileri ‘eğitime yatırım’ için greve çıktı

Hollanda’da iklim yürüyüşü: Tekellere karşı önlem alın