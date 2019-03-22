20 milyon abonenin elektrik ve doğal gazı kesildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin Bilgi Edinme Yasası kapsamında yönelttiği sorularını yanıtladı. Buna göre, son iki yılda 14 milyon 314 bin abonenin elektriği, 5.4 milyon abonenin de doğal gazı kesildi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, Bakanlık "Elektrik faturası ödenmemesi dolayısıyla Türkiye genelinde 2017-2018 yıllarında toplam 14 milyon 314 bin 375 abonenin elektriği kesilmiştir'' bilgisini verdi. 2014-2018 yılları arasında toplam 5 milyon 386 bin 338 abone doğal gaz borcunu ödeyemedi. Bu abonelerin de doğal gazı borcundan dolayı kesildi.

"Bizzat devletin resmi verileri yaşanan krizin boyutlarını ortaya koyuyor'' diyen CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, bir yıl içinde elektriğe yüzde 45 ve doğal gaza yüzde 37 zam yapıldığına dikkat çekti. Hakverdi, "Vatandaş kesilen elektriğini açtırmak için de bedel ödüyor. Elektrik için 33 lira 80 kuruş açma kapama bedeli ve yüzde 2 gecikme faizi veriyor. Doğal gazda da açma kapama bedeli 28 lira 32 kuruş ve yüzde 2 de gecikme faizi var" dedi. (HABER MERKEZİ)