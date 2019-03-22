Bornova Adayı Kaygısız’dan krize karşı halkçı belediyecilik çağrısı

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

Bornova Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi adayı Cengiz Kaygısız, 4. Sanayi Sitesi’nde seçim çalışmalarına devam etti. İşyerlerini gezerek, esnaf ve işçilerin sorun ve sıkıntılarını dinleyen Kaygısız ve beraberindekiler, kriz nedeniyle işlerinin durgunluğundan yakınan esnaf ve alım güçlerinin iyice düştüğünü dile getiren işçilere halkçı belediyecilik anlayışı ve krize karşı mücadele programından bahsetti, seçim broşürlerinin yanı sıra cumhur ittifakının geriletilmesi için birleşik mücadele çağrısı yapan Emek Partisi bültenini dağıttı.

Konuşmalarında krizden işçi ve emekçilerin, küçük esnafın daha az etkilenmesi için yerel yönetimlerin sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Kaygısız, halkın kendi kendini yönetmesi için mahalle, işyeri, sanayi sitelerinde oluşturulacak meclislerle sorunlarını ve taleplerini meclise taşıyacaklarını, belediye kaynaklarının rant için kullanılmasının önüne geçeceklerini, söyledi. İşçi ve emekçilerin esnafın ayakta kalamaz hale geldiğine dikkat çeken Kaygısız, krizden daha fazla etkilenmemek için halkçı belediyecilik anlayışına oy verme çağrısı yaptı.

Fotoğraf: Evrensel

ÇOĞU İŞYERİ KAPANDI

Ziyaretler sırasında iş makinesi sektöründe çalışan bir işçi, sanayi sitesinin krizden çok etkilendiğini, bir çok işyerinin iş yapamaz duruma geldiğini, dolayısıyla işçi çıkardığını bir çoğunun ise kapandığını ifade etti. Bayraklı’da oturduğu için Kaygısız’a oy veremeyeceğini söyleyen bir işçi “Ama AKP’ye de oy vermeyeceğim” dedi. Otomobil yedek parça üretimi işinde çalışan işçiler de AKP iktidarına tepkilerini dile getirdi. AKP’nin ülkeyi yönetemediğini ifade eden işçilerden biri, yerel seçimlere dair “Biz de isteriz bizden biri olsun mecliste ama bakıyoruz hep patronlar seçiliyor” dedi. Seçime giren siyasi partilerin hiçbirinin adaylarını tanımadıklarını ifade eden işçiler, “Ya müteahhitler ya iş adamları seçiliyor” diye konuştu. İşçiler, Kaygısız’ın ziyareti için teşekkür ederek, başarılar diledi.

Fotoğraf: Evrensel

ESKİDEN SESTEN DURULMAZDI ŞİMDİ SES YOK

Bir tamir atölyesi çalışanı ise, krizin sanayiyi ciddi anlamda etkilediğini ifade ederek “Görüyorsunuz koca atölyede tek bir araba var. Sadece biz değil, tüm işyerleri böyle. Eskiden sesten durulmazdı, şimdi ses yok. Kimse zorunlu olmadıkça sanayiye uğramıyor” dedi. Seçimden sonra işlerinin daha da kötüleşeceğinden kaygı duyduklarını dile getiren işçiler, çok sayıda firmanın kapısına kilit vurduğuna dikkat çekerek, işsiz kalma kaygılarını dile getirdi. Sanayi sitesinde işyeri sahibi olan bir esnaf ise, karşı dükkandaki komşusunu göstererek, “20 gündür, ilk defa bugün iş aldılar, 4 kişi 20 gün boyunca boş boş dükkan bekledi. Biz desen keza öyle... Ama cumhurbaşkanına bakarsan kriz yok beka sorunu var” diye konuştu.

Fotoğraf: Evrensel

Bornova bağımsız meclis üyesi adayı Kaygısız: İşçilerin sesi olacağım