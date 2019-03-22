İzmir Newroz'una katılan HDP'li vekiller hakkında suç duyurusu

İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda kutlanan Newroz'da konuşma yapan HDP'li milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında "Sayın Öcalan" dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Newroz'da gözaltına alınan kişi sayısının 16 olduğu belirtildi.

21 Mart'ta Türkiye'nin pek çok kentinde kayyıma baskılara ve tecride karşı barış ve demokrasi talebi ile halk alanlardaydı. İzmir'de ise kentin dört bir yanından gelen İzmirliler Gündoğdu Meydanı'nı doldurdu.

DHA'nın haberine göre, kutlamada konuşan HDP'li milletvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Serpil Kemalbay ve Feleknas Uca hakkında "Sayın Öcalan" dedikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunuldu. Terörle Mücadele, İstihbarat ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin miting alanında çekim yaptığı ve Abdullah Öcalan ile ilgili slogan attıkları gerekçesiyle 16 kişiyi gözaltına aldığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)

Halk Newroz'da kayyıma, baskılara ve tecride karşı alanlara çıktı

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