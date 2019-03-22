Kolombiya'da eylemler sırasında patlama: 8 ölü, 15 yaralı

Kolombiya’da 10 gündür süren protestolar sırasında meydana gelen patlamada 8 kişinin öldüğü belirtildi.

Yerel medya patlamanın, Kolombiya’nın, Valle del Cauca bölgesindeki Dagua kentinde meydana geldiğini duyurdu.

Toprak kullanma hakkı ve yaşadıkları bölgelerdeki otonomilerine saygı talebi ile süren ve 10'uncu gününe giren eylemler kapsamında trafiğe kapatılan ana yolda gösteriler düzenlendiği sırada meydana gelen patlamada 8 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı.

Ulusal Afet ve Risk Yönetimi Birliği (UNGRD) bölge sorumlularından Jesus Copete, patlamanın küçük bir altın madeninde meydana geldiğini söylerken, Dagua Belediye Başkanı Guillermo Giraldo bölgede herhangi bir madenin bulunmadığını belirtti.

El Tiempo gazetesinin internet sitesindeki haberde ise bölgedeki yerlilerin müsaade etmemesi ve havanın kararması nedeniyle resmi yetkililerin halen tam olarak patlama alanına ulaşamadığı belirtildi.

AA'nın aktardığına göre, Kolombiya'da kendilerini hükümetin kırsal kalkınma planına dahil etmesini talep eden yerliler, "Minga" olarak adlandırılan ortak protestolar çerçevesinde yaklaşık iki haftadır ülkenin farklı bölgelerinde gösteriler düzenliyor ve yol kapatma eylemlerine gidiyor.

Protestolar, Cauca yönetim bölgesinde yoğunlaşırken yerliler söz konusu plana dahil edilmenin yanı sıra toprakları kullanma hakkı, "yaşadıkları bölgelerdeki otonomilerine saygı" ve yerel liderlerinin ülkede uzun süredir devam eden suikastlar karşısında korunmasını istiyor.

Devlet Başkanı Ivan Duque'nin Cauca'yı ziyaret etmesini ve kendileriyle görüşmesini talep eden yerlilerin protestolarında, 3 gün önce bir güvenlik görevlisi vurularak hayatını kaybetmişti.

Kolombiya'daki yerlilerin, liderlerinin çağrısı ile toplanıp "imece" usulü hareket ederek bir işi sonlandırdığı, birbirlerine yardım ettiği büyük etkinliklere "Minga" adı veriliyor. (DIŞ HABERLER)