Sudan’da istifası istenen Cumhurbaşkanı Beşir kendine 2 yardımcı atadı

Sudan’da Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir’in istifası talebiyle başlayan kitlesel protestolar devam ederken; Beşir, kendisine iki yardımcı daha atadı. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Beşir 2 kararname yayımladı.

Beşir, iktidardaki Ulusal Kongre Partisi’ndeki (UKP) tüm yetkilerini kısa süre önce devrettiği Ahmed Harun ile eski Yüksek Öğretim Bakanı Sadık el-Hadi el-Mehdi'yi yardımcılığına getirdi.

Abdurrahman Sadık el-Mehdi, Musa Muhammed Ahmed, İbrahim es-Senusi, Muhammed el-Huseyin el-Mirgani ve Faysal Hasan İbrahim’in yanı sıra yeni atanan isimlerle birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı sayısı 7’ye yükseldi.

Eski Kuzey Kurdufan Valisi Harun, mart başında Beşir’in yerine UKP’nin başına getirilmişti.

Eski Yüksek Öğrenim Bakanlarından Mehdi ise hükümet ortaklarından Ümmet Partisi liderliğini yürütüyor.

OHAL İLAN EDİLDİ; HALK ‘EYLEMLERE DEVAM’ DEDİ

Geçtiğimiz ay Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir istifa talebiyle devam eden kitlesel protestoları bastırmak için hükümetin feshedildiğini ve ülkede 1 yıl süreyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini açıklamıştı. Beşir, ulusal uzlaşı hükümetinin ve 18 eyaletteki yerel hükümetlerin feshedildiğini açıklamıştı. Feshedilen ulusal uzlaşı hükümeti ve yerel hükümetlerin yerine içerisinde ordudan isimlerin de olduğu yönetimler atanmıştı.

Ülkede kitlesel protestolar ve grevleri örgütleyen Sudan Meslek Odaları (SPA) ise, Beşir ve hükümet düşene kadar eylemlere devam etme kararı aldıklarını duyurmuştu. SPA’nın Facebook hesabından yapılan açıklamada, “Beşir'in konuşması bizi ilgilendirmiyor. Amacımız rejimi devirmek ve iktidarı geçici bir hükümete devretmek” ifadeleri kullanılmıştı. (DIŞ HABERLER)