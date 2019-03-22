22 Mart 2019 09:28
"FETÖ" operasyonunda 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
"FETÖ" soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda avukatın da olduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Fotoğraf: Özkan Arslan/DHA (Arşiv)
İstanbul merkezli "FETÖ" soruşturması kapsamında aralarında çok sayıda avukatın da bulunduğu 114 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara ve İstanbul'da "Hücresel Hakim ve Savcı Çalışma Evleri" oluşturulduğu iddiasıyla 37 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Hakkında gözaltı kararı verilen 114 kişiden 108'inin avukatlık yaptığı belirtildi. (HABER MERKEZİ)
ETİKETLER: FETÖ
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