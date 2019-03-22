Süleyman Soylu: Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalımları kapsamında geldiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkılmasını isteyip, "Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Zillet İttifakı'nın kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, seçim çalışmaları kapsamında gittiği Muğla'da ilk olarak Bodrum'u ziyaret etti. Soylu, İskele Meydanı'nda konuştu

"Terörle çok iyi mücadele ediyoruz. Şu an dağda 700 tane terörist kaldı. Onları da halledeceğiz. Evlatlarımız kar kış demeden teröristlerin tepesine biniyor. Ne olursunuz, 31 Mart'ta bizim boynumuzu Kandil'in karşısında bükük bırakmayın. Ne olur, Türkiye düşmanlarına fırsat vermeyin. Türkiye sevdalısı olan Cumhur İttifakı adaylarına sahip çıkın. Bu seçim fire verme değil, güç verme seçimidir. Gelin 4.5 yıllığına Tayyip Erdoğan'ın ayağına topu verin ki, Zillet İttifakı'nın kalecisi Kılıçdaroğlu'nun durduğu kalenin doksanına çaksın" diye konuştu.



<!--cke_bookmark_533E-->

Türk Traktör işçisi: Bu sefer oy değil, bir ders verilmeli