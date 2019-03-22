22 Mart 2019 00:14

Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası

UEFA, Ronaldo'ya gol sevinci nedeniyle 20 bin Euro para cezası verdi.

Cristiano Ronaldo'ya gol sevinci cezası

Cristiano Ronaldo | Fotoğraf: DHA

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    UEFA, Atletico Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi maçındaki gol sevinci nedeniyle Juventus’un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo’ya para cezası kesti.

    UEFA, Juventus’un Atletico Madrid’i 3-0 yendiği son 16 turu rövanş maçındaki gol sevinci sırasında “uygunsuz davranışta bulunduğu” gerekçesiyle hakkında disiplin soruşturması açılan Ronaldo'ya 20 bin Euro para cezası verildiğini açıkladı.

    İki takım arasındaki ilk maç sırasında, aynı gerekçeyle Atletico Madrid’in teknik direktörü Diego Simeone’ye de 20 bin Euro para cezası verilmişti.

    Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında 12 Mart’ta ağırladığı Atletico Madrid’i Ronaldo’nun attığı 3-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. (Ankara/AA)

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