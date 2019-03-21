Kocaeli'de sanayi sitesinde yangın: 1 işçi öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, sanayi sitesindeki işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangında bir kişinin cesedine ulaşıldı, yaralı olarak kurtarılan 2 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yangını kontrol altına alan itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. (Kocaeli/AA)