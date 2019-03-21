AB liderleri, Brexit süresini 22 Mayıs'a kadar uzatmada uzlaşabilir

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin, İngiltere'nin üyelikten çıkış (Brexit) süresinin 22 Mayıs'a kadar uzatılması konusunda anlaşabileceği bildirildi.

Reuters'in ulaştığı AB zirvesi taslak belgesinde, AB liderlerinin, İngiliz parlamentosunun gelecek hafta ayrılık sözleşmesine onay vermesi halinde Brexit'in 22 Mayıs'a kadar uzatılması konusunda anlaşabilecekleri ifadesi yer aldı.

euronews.com'da yer alan habere göre, söz konusu taslakta, "AB liderleri, ayrılık sözleşmesi İngiltere parlamentosunda gelecek hafta onaylanması koşuluyla, ayrılığın 22 Mayıs'a uzatılması konusunda anlaşabileceğini taahhüt eder" ifadesi kullanıldı.

DAHA FAZLA UZATMA YOK

Yine taslak taslak belgede, İngiltere'nin Avrupa Parlamentosu seçimleri düzenlemeye niyetli olmadığı için, bu tarihten itibaren daha fazla uzatma verilmesinin imkan dahilinde olmadığı kaydedildi. Taslakta, ayrılık sözleşmesinin tekrar açılamayacağı belirtilerek tek yanlı taahhüt, açıklama ve buna benzer bir eylemin ayrılık sözleşmesinin ruhuna uygun gerçekleşmesi gerektiği uyarısı yapıldı.

NE OLMUŞTU?

AB liderleri Brüksel'de İngiltere Başbakanı Theresa May'in Brexit'i erteleme talebini görüşüyor. İngiltere'nin AB'den ayrılmasına sadece 8 gün kaldı ancak İngiltere milletvekilleri 17 ay boyunca AB ile müzakere edilen Brexit anlaşmasını onaylamadı.

Milletvekillerini suçlayan May, Brexit'in 30 Haziran'a ertelenmesini istiyor. Avrupa Komisyonu ise bu tarihin AB için büyük risk teşkil ettiğini ifade ediyor.

May'in Brexit'i erteleme talebi bugün ve yarın Brüksel'de gerçekleşecek AB liderler zirvesinde tartışılacak. Zirveye 28 AB ülkesinin devlet ve hükümet başkanları katılıyor. Üye ülkeler erteleme talebi ile ilgili farklı görüşler bildiriyor. Erteleme talebinin kabul edilmesi için 27 AB ülkesinin onayı gerekiyor.

23-26 Mayıs tarihleri arasında Avrupa Parlamentosu seçimleri yapılacak. Brexit'in seçim sonrasına kalması halinde seçim hazırlıklarının yapılması talep ediliyor. (DIŞ HABERLER)

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