27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşü yasaklandı

İstanbul Valiliği, 27 Mart Tiyatrolar Günü yürüyüşünü yasakladı. Gerekçe olarak seçim öncesi güvenlik kaygısı gösterildi.

Kadıköy Tiyatroları Plarformu'nun, son üç yıldır Kadıköy Belediyesi ile birlikte düzenlediği yürüyüşün yasaklandığı bilgisi platform üyelerine valilikçe sözlü olarak iletildi. Platform ise yasakla ilgili açıklama yayımladı. "Valiliğe ısrarla iletilen görüşme talepleri sonucunda 'makama davet'te, seçim arifesinde güvenlik sorunu yaratabileceği yanıtı aldıkları" belirtildi.

Aynı açıklamada valiliğin “biz yasaklamadık Salı Pazarı’nı uygun görüyoruz” dediği de dile getirildi. Kadıköy Tiyatrolar Platformu yasağı eleştirerek “Her koşulda sözümüzü nasıl söylediysek 27 Mart günü de öyle söyleyeceğiz” dedi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bir yasağın söz konusu olmadığını ileten Kadıköy Kaymakamlığı bize Salı Pazarı’nı uygun görmüş. Trafiğe engel teşkil etmemek kaydıyla! E-5 kenarındaki insansız ve trafiğe kapalı bir alanda trafiğe nasıl engel teşkil edileceğini anlamak mümkün değil. Futbol maçlarının olduğu gün tüm yolları kapatıp Kadıköy halkını, biz Kadıköy tiyatrolarını ve esnafını canından bezdirirken gıklarının çıkmadığı malumumuz.

Ayrıca hoparlör, megafon, mikrofon kullanmadan kutlamalıymışız Tiyatro Günü’nü.

Toplumdan uzak ve sessizce, seçim gürültüsünü engellemeden kutlayın diye anlıyoruz.

Seyircilerimizi, diğer sanat alanlarından sanatçı dostlarımızı, Kadıköy halkını ve de esnafını bizim için özel olan bu günü birlikte kutlamaya, sözümüzü paylaşmaya davet ediyoruz.

27 Mart Çarşamba Saat 12.00’de Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde toplanıp, 12.30’da basın açıklamasını yapmak üzere Süreyya Operası’na geçiyoruz. Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun ve Oyuncular Sendikası’nın açıklamalarının ardından Kadıköy Tiyatroları Platformu’nun 27 Mart Tiyatro bildirisi okunduktan sonra saat 14.30’da yine Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nin bahçesinde Kolektif İstanbul Grubu’nun vereceği konserle kutlamamız son bulacaktır." (HABER MERKEZİ)