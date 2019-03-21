Kayseri bağımsız adayı Sarıoğlu: Belediyeler kâr amacı gütmemeli

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde işçilere seslenen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Eylem Sarıoğlu Aslandoğan, işçilerin örgütlenmesi ve haklarının öğrenilmesi için çalışma yürüttüğünü söyledi. Aslandoğan, “Bizler biliyoruz ki işçilerin yaşadığı mahallelere hizmetler sınırlı ölçüde geliyor. Ama zengin bölgelerine düzenli hizmetler yapılıyor. Bizler işçilerin adayı olarak ortaya çıktık, hep birlikte şehrimizi yönetmek istiyoruz” dedi.

"İŞÇİLERİN SOSYAL YAŞAMA KATILIMI ESAS ALINACAK"

İlk önce işçi mahallelerinde “halk meclisleri” ile faaliyete başlayacağını söyleyen Aslandoğan, “Emekçiler karar önerilerini sunacak. İhtiyaç ne ise onu mahalledeki meclisler belirleyecek, kararlar birlikte alınacak. Söz hakkı verilmeyen işçilerin denetimi esas alınacak” diye konuştu. "İşçilerin sosyal yaşama katılımının olmadığını biliyoruz. Erciyes Dağı’na gitmeyen binlerce emekçi var. Belediyeler ticarethane gibi yönetiliyor" diyen Aslandoğan, “Belediyeler AŞ olarak bölünüyor. Belediye hizmet yeridir. Toplumun ihtiyaçlarını en ucuz ve düzenli olarak karşılama yeridir. Kâr elde etme yeri değildir” diye ifade etti.

Fotoğraf: Evrensel

"TANIDIĞIN YOKSA BELEDİYEYE BİLE GİREMİYORSUN"

Aslandoğan’ın, işçilerin yönetimde söz sahibi olması, denetlenebilir ve görevden alma hakkının olduğu bir sözleri işçiler tarafından destek görüyor. AKP’li olduğunu söyleyen bir işçinin, belediyelerin iyi çalıştığını ve hizmetten memnun olmasını belirtmesi üzerine işçilerden birisi, “Belediyeler artık kendi cebinden başka kimseyi düşünmüyor. Her şeye iyi denmemeli, ayrıştırılıyoruz, belediyelerde tanıdığın olmasa içeri bile alınmıyoruz” diye konuştu.

Aslandoğan, ardından mahalle gezileriyle ve ev ziyaretleriyle çalışmalarına devam etti. (Kayseri/EVRENSEL)

'Çünkü o öğrenci evinde bile bizden biri'

Kayseri Adayı Eylem Sarıoğlu, emekçi semtlerinde çalışmayı sürdürüyor

Kayseri’de bağımsız aday için yapılan bir ev ziyaretinden anekdotlar

Eylem Sarıoğlu: ‘Oy verin, çözelim’ demiyoruz; birlikte yöneteceğiz

EYT mağduru derdini bağımsız başkan adayına anlattı

"Ezilenlerin kadın adayı hepimize umut oldu"