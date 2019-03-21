21 Mart 2019 19:10
Sabah gazetesi, Kılıçdaroğlu'ya 1 TL manevi tazminat ödeyecek
Sabah gazetesi, Kılıçdaroğlu’nun MİT TIR'ları dosyasını Ekrem Dumanlı’dan aldığı yönündeki haberi nedeniyle tazminata mahkum edildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (Fotoğraf: DHA)
Sabah gazetesinin MİT TIR’ları olarak bilinen olayla ilgili, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun söz konusu dosyayı dönemin Zaman Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ekrem Dumanlı’dan aldığı yönündeki haberi hakkında görülen dava sonuçlandı.
Kılıçdaroğlu’nun Sabah gazetesi aleyhine, iftira mahiyetinde ve gerçek dışı haber yapıldığı gerekçesiyle, 1 TL’lik manevi tazminat talebinde bulunduğu davada, mahkeme CHP Liderini haklı buldu. Cumhuriyet Halk Partisi Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada yalan haber yaptığı gerekçesiyle Sabah’ın 1 TL’lik tazminata mahkum edildiği duyuruldu. (MEDYA SERVİSİ)