Kocaeli adayı Reyhan Başaran: Esnaf ihtiyaçlarına göre hizmet görecek

Emek Partisinin desteklediği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Reyhan Başaran, Gebze Oto Sanayi Sitesinde ziyaretlerde bulundu. Gebze Balıkesirliler Derneğini de ziyaret eden Başaran, Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Çarşamba Pazarında kurulan standa uğradı, İzmit’te ÖDP’nin düzenlediği gecede söz aldı.

"BİRLEŞİRSEK ONLARDAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Gebze Oto Sanayi Sitesini ziyaret eden Başaran esnafın taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini dinleyerek, kendi belediyecilik anlayışını aktardı.

Başaran’ı dinleyen esnaf, kriz koşullarında işlerin yolunda gitmediğini, dükkanlarının kirasını bile zor ödediklerini söyledi. Var olan sanayi yönetiminin aidat almak dışında bir işlevi olmadığına değinen bir esnaf, “Müşterilerin araçlarından parçalar çalındığında ‘Bu sizin sorumluluğunuz’ diyorlar ama dükkanın tentesini biraz uzun tutsak hemen yasak geliyor” dedi. Bir işçi, 17 yıldır AKP’ye oy verdiğini, son dönemde ise artık memnun olmadığını ve oy verecek herhangi bir parti göremediğini söyledi. Oyunu bağımsız olduğu için Başaran’a vereceğini ifade eden işçiyle sohbet eden Başaran, “Biz seçilmesek bile sorunlarımız için birleşmeliyiz, seçimden seçime bizi hatırlıyorlar ancak biz birleşirsek onlardan daha güçlüyüz” dedi. Esnafın krizden etkilendiğini belirten Başaran, “Halkçı belediyecilik anlayışımızda esnaf kendi ihtiyaçlarını kendisi belirleyecek ve buna göre hizmet görecek” ifadelerini kullandı.

Başaran Gebze Oto Sanayi Sitesi ziyaretinin ardından Balıkesirliler Derneğinde vatandaşlara seslendi. Burada da yönetim modelinden bahseden Başaran ardından Darıca Fevzi Çakmak Mahallesi Çarşamba Pazarına uğradı. Burada kurulan stantta el ilanlarını vatandaşa ulaştıran Başaran, pazarcılarla sohbet etti, kendi belediyecilik anlayışını aktardı, destek istedi.

"1 NİSAN’DA DA MÜCADELEMİZE DEVAM EDECEĞİZ"

Darıca’nın ardından İzmit’te Özgürlük ve Dayanışma Partisinin (ÖDP) Kocaeli Yüksek Öğrenimliler Derneğinde (KYÖD) düzenlenen ‘Güzel Günler Buluşması’na katılan Başaran, Erdal Güney’in sahne aldığı gecede dayanışma mesajlarını iletti. ÖDP Kocaeli İl Yönetimine teşekkür eden Başaran, “Biz emeğe, özgürlüğe inanan herkesin desteğini esirgemeyeceğine eminiz. 31 Mart’ta sonuç ne olursa olsun 1 Nisan’da da aynı inançla mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. (Kocaeli/EVRENSEL)

Reyhan Başaran: Eşit yurttaşlık hakkı etrafında birleşmemiz lazım

Reyhan Başaran'dan emekçilere: Bizim için değil kendiniz için oy verin

Kocaeli Bağımsız Adayı Reyhan Başaran, seçim şarkısını kendisi okudu

Reyhan Başaran: Kocaeli halkı bu yaşam koşullarını hak etmiyor