Ovacık'ta yerel seçimin nabzı: Gençler işsiz, AKP iş ile tehdit ediyor

Ülke seçime giderken en önemli gündemlerin başında geliyor işsizlik. Hangi kapıyı çalsanız işsizlik oluyor gündem, hangi gençle, kadınla konuşsanız konu muhakkak oraya geliyor. Dersim’in Ovacık ilçesi de işsiz sayısının her geçen gün artığı yerlerden, kahveler, sokaklar dolu. İş bulmak neredeyse imkansız hale gelmiş. Olan imkanlar da AKP’lilerce seçim malzemesi haline getiriliyor.

Dersim Devrimci Güç Birliğinin Ovacık Adayı Serpil Argın’ın çalışmalarını izliyoruz. Kahveleri geziyor, ev toplantıları yapıyor, kapı kapı dolaşıp sıkıntıları dinliyor, ne yapmak istediklerini anlatıyor.

‘AKP İŞSİZLERİ İŞİ İLE TEHDİT EDİYOR’

Gençler işsizlikten yakınıyor, anlatacakları da çok, önerileri de... Kahvenin önünde oturuyoruz. Aralarında sadece biri çalışıyor, “İş yok” diyorlar. Sorun bu kadar büyük olunca seçim tehditleri arasında da yerini alıyor bu sorun. Gençlerden biri giriyor söze: “İnsanlar işsiz, yoksul. AKP de bundan yararlanmak için her şeyi yapıyor. Çalışanlar için ‘AKP’ye oy verirseniz işinizi uzatacağım’ diyorlar. İşsiz olanlara ‘Bize oy vermezseniz size iş yok’ diyorlarmış... İşle, yoksullukları ile tehdit ediyorlar insanları.” Pek çok benzer şey anlatılıyor. Gençlerin çoğunun iş kaygısı ile başka şehirlere gitmek zorunda olduğunun altını çiziyor bir başka genç. “Ben ister miyim 2 abim gitsin buradan” diye sorup ekliyor: “Ama iş yok, burada kahve köşelerinde boş boş dolanmak dışında bir seçenek yok. Onlar da işte, (AKP’liler için söylüyor,) üyelik şartı koyuyorlar, oy verip fotoğrafını çekme şartı koyuyorlar ve mecbur kalıyor gençler, memleketlerini terk ediyor.”

GENÇLER: MESLEK EĞİTİM EVLERİ KURULABİLİR

Yerel seçimler ne yapabilir bu konuda diye de kafa yoruyorlar Argın ile birlikte.

Önerilerini de sıralıyorlar: “Mesleki eğitim atölyeleri kurulması gerekiyor. Sanat üzerine olur, mobilya üzerine olur, elektrik üzerine olur, tesisat üzerine olur. Bir mesleğimiz olsa daha kolay iş bulurduk, iş kurardık.”

Başka önerileri de var, yaşadıkları ilçeye dair. Sıralıyorlar: “Eğitim destekevleri olabilir,

bir tane kültür merkezi var, onun kullanılması gerekiyor, o kullanılabilir, orada etkinlikle yapılabilir gençlerin bir araya geldiği. Spor faaliyetlerine daha fazla destek verilmeli. Gençlerin sporla ilgilenmesi önemli, bakın buraya kayak merkezi geldi, daha önce olsaydı kim bilir ne yetenekli gençlerimiz vardı. Diğer spor dallarında da öyle.”

ARGIN: BİRLİKTE KARAR VERMEK İÇİN...

Serpil Argın bütün bu önerileri not aldıklarını söylüyor: “İhtiyaç olan, eksik olan şeyleri önceliklerine göre alacağız ama biz burada ‘Bize oy verin, biz hallederiz’ demiyoruz, diyemeyiz de. İlçemizi beraber yönetelim istiyoruz, burada halkın her türlü kaynağını halk için halkla birlikte kullanalım. Kadın meclisleri, gençlik meclisleri, mahalle meclisleri... üzerinden yöneteceğiz, örneğin sizin otobüs sorununuz mu var, meslek eğitim evleri mi talep ediyorsunuz vs. onları benden istemek zorunda kalmayacaksınız. Meclisleriniz üzerinden çözeceksiniz. Sizin de yönetime katılacağınız bir yerel yönetimden bahsediyoruz. Yani diyoruz ki yönetimi bir kişinin iyiliğine-kötülüğüne bırakamayız., bırakmayalım. Gelin beraber yönetelim, gerektiğinde de geri çağırsın bu meclisler başkanı. Yani her şeyi birlikte yapacağız, karar vereceğiz...”

EN ÇOK SORULAN SORU: NEDEN BİR ARAYA GELMEDİNİZ?

En temel soru, neden birleşmediniz... Gençler ‘Neden bir araya gelmediniz’ diye soruyor... Sorularının nedeni Dersim merkezde ve Ovacık’ta da Devrimci Güç Birliği ve TKP (Sosyalist Meclisler Federasyonu (SMF) TKP çatısında seçime giriyor) ayrı adaylarla seçime gitmesi. Ev toplantılarında da kapı kapı gezerken de en çok karşılaşılan soru: Serpil Argın yanıtlıyor: “O sorunun yanıtı biz de değil” diyor Argın. Ve devam ediyor: “Biz 5 örgüt bir araya gelerek ittifak kurduk, Emek Partisi (EMEP), Halkların Demokratik Partisi (HDP), Partizan, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP). Olmayan arkadaşlar onlar. Bu sorunun yanıtını onlardan istemek gerekiyor. Bu nedenle bu soruya onların yanıt vermesi lazım.”

