Cibali Sohbetleri: Tekel Fabrikasında çalışmış kadınlar konuşulacak

Rezan Has Müzesi tarafından her ay düzenlenen Cibali Sohbetleri bu ay “Ben Buradayım: Cibali-Tekel Tütün ve Sigara Fabrikasında Çalışmış Kadınların Deneyimleri” başlığıyla devam edecek. Kadir Has Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölüm Başkanı Eser Selen ve Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Araştırmaları Merkezi Direktörü Mary Lou O’Neil’ın konuk olacağı sohbet 26 Mart Salı günü 16:00’da düzenlenecek.

Etkinlikte, Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikasında çalışmış kadınların iş ve gündelik yaşam deneyimlerini belgeleyen sözlü tarih çalışmasının konusu, Türkiye’de kadın iş gücünün görünmezliği ve Cibali Tekel Tütün ve Sigara Fabrikasında çalışarak, bu mekanı var eden kadınların emekleri anlatılacak.

Görsel, Rezan Has Müzesi tarafından düzenlenen Cibali Sohbetleri etkinliğinin afişi

Etkinlik ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.