"Eti nereden ithal ediyorlarsa oyu da oradan istesinler"

Hasan AKBAŞ

Balıkesir

Balıkesir’de çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan Susurluk’a bağlı köylerdeki yurttaşlar, hayvanlarını satarak ilçelerde asgari ücretle iş arar duruma geldiklerini söyledi. Köylülerden biri, “Hayvanların yem parasını karşılayamayınca hayvanları satıp benzinlikte çalışmaya başladım. Ülkeye Sırbistan’dan et ithal edenler artık gidip oradan oy istesinler” diyerek tepki gösterdi.

Balıkesir’de çoğunluğu hayvancılıkla uğraşan Ömerköy ve Söğütçayır’da yaşayan yurttaşlar yem fiyatlarındaki artışlardan şikayetçi. İki yıl içerisinde yüzde 250 oranında yem fiyatlarında artış olduğunu Balıkesir Büyükşehir Belediye Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin’e anlatan yurttaşlar, hayvancılığın köyde en az yüzde 50 oranında azaldığını aktardı.

‘ÖRGÜTLENMEK ZORUNDAYIZ’

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şuayyip Çetin Susurluk’un köylerini gezdi. Ömerköy’de kahvede yurttaşlara seslenen Çetin, “Tarımın hayvancılığın bitirildiği bir ülkede seçime gidiyoruz. Üretici köylünün derdine deva bir çözüm düşünen ne yazık ki yok. Köylülerin örgütlenerek bir arada bir gelecek kurması gerekiyor. Aksi halde bir kurtuluş yok. Ülke de gelecek de kalmadı” diye konuştu. Günlerdir köyleri gezerek gittiği her yerde AKP’ye, MHP’ye oy verenlerin dahi bıkmışlığını, çözüm arayışında olduğunu gözlemlediğini ifade eden Çetin, “Bizler artık bir kurtarıcı beklemeden üretici köylü sendikasında örgütlenerek, kooperatifler kurarak kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız” dedi. Köylüler de Çetin’in konuşmasının ardından sorular yöneltti.

HAYVANLARINI SATANLAR ASGARİ ÜCRETLİ İŞE MAHKUM

Bülent isimli bir köylü, “İnsanlar komşularından çekinirdi. Konuşmaya çekinirdi. Şimdi biz de görüyoruz, yavaş yavaş volüm yükseliyor. İtiraz etmeye başladık. Büyükşehirlerde bilemem ama köylü artık AKP’den soğumuş durumda. Özellikle yem fiyatları nedeniyle hayvanları besleyemez olduk. Yem fiyatları 130 liranın üstünde ve bizler artık alamıyoruz. Bizi bu hale getirip asgari ücretli işlere mahkum ettiler. Çok insan hayvanlarını sattı. Hayvancılık bitti diyebiliriz. Son bir kaç yıldır direniyorduk. Artık direnemiyoruz.” diye konuştu.

"SEVGİLİMLE DOLAŞMAK İSTİYORUM AMA PARA YOK"

Zenginin daha zengin, yoksulun daha yoksul olduğu bir dönemin olduğunu ifade eden Bülent, “En çok çalışan insanlar bu köyde ve en çok çalışanın hali buysa başka yerleri düşünemiyorum bile...” diyor. Yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle sürekli evliliğini de ertelediğini söyleyen Bülent,” Düğün yapmak hayal, çocuk yapmak imkansız. Ben düğün masraflarını hesaplıyorum en az 100 bin lirayı buluyor. Düğünden de vazgeçtim. Balıkesir’de yaşıyorum ve kendi memleketimde gezemiyorum. Her şey çok pahalı. Buralıyım ve Erdek’e gidemedim. Sevgilimle dolaşmak istiyorum ama bir türlü para ayarlayamıyoruz” diye anlatıyor.

"OY İSTEMEYE GELDİKLERİNDE OY YOK DİYECEĞİM"

Benzinlikte çalışan ve AKP üyesi olduğunu söyleyen bir yurttaş da, “yıllardır hayvancılık yapan insanlar artık başka işlere yöneldi. Tarım zaten bitti. Örneğin ben, hayvanlara bakmadığım için sattım. Borçlarımı zor ödedim. Şimdi benzinlikte çalışıyorum. AKP’liyim ama bizi bu hale getirenlerle artık işim olmaz” diyor. Şuayyip Çetin’in, “Bu durumu bu şekilde AKP’lilere ya da diğer parti adaylarına da anlatıyor musunuz” sorusuna yurttaş, “Denk gelmedim bir türlü. Gelsinler diyeceğim. Hatta AKP’den gelenlere direkt ülkeye Sırbistan’dan et ithal edenler artık gidip oradan oy istesinler deyip oy yok diyeceğim” diye tepki gösteriyor.

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