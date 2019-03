70’inde resme başladı, 85’inde ilk sergisini açtı

Hilmi MIYNAT

Denizli

70 yaşında resim yapmaya başlayan Ahmet İlhan Karabay, 85 yaşında ilk kişisel resim sergisini açtı. Turan Bahadır Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluşan tablolar, resim tekniğinin tarihsel serüvenini anlatırken seyredenleri zaman yolculuğuna çıkarıyor.

Karabay’ın “Sergi 85” isimli sergisi üç bölümden oluşuyor. Klasik tabloların sergilendiği ilk koridorda, pamuk işçisi kadınları, halı dokumacılarını, Osmanlı motifleriyle süslü natürmort çalışmaları görmek mümkün. Çocuk dünyasını yansıtan tabloların yer aldığı orta bölüm sanatseverleri ’90’lı yıllara götürüyor. Seksek ve misket oynayan çocukların resmedildiği bu bölümün farklı bir özelliği var. Bunun nedeni çocuk dünyası tablolarından elde edilecek gelirin Karabay Denizli Kültür Eğitim Vakfına (DEKEV) bağışlanacak olması. Serginin son bölümünde ise soyut çalışmalar yer alıyor.

“Sergi 85”i gezerken Karabay’la yaptığı resimleri konuştuk. Emekli olduktan sonra ilgi duyduğu sanat dalında kendini geliştiren Elektrik Teknisyeni Karabay “İlginiz varsa öğrenme azminiz varsa her işe her yaşta başlayabilirsiniz” dedi.

Ahmet İlhan Karabay | Fotoğraf: Evrensel

"RESİMDE YENİLİKLERİ YAKALAMAK GEREKİR"

Serginin içeriği hakkında bilgi veren Karabay, “Empresyonist tarzda tablolar ile başlayan sergi soyut ve modern çalışmalar ile son buluyor. Burada geçmişle bugünü birleştirmek, aslında yeniyi yakalamanın önemine dikkat çekmek istedim” ifadelerini kullandı. Yeniyi yakalamak kısmını biraz daha açmasını istediğimizde Karabay, “Teknoloji her geçen gün gelişiyor. Örneğin eskiden fotoğraf banyoları vardı. Bugün dijital makineler var. Bugünün ihtiyacını bugünün teknolojisi karşılayabilir. Resimde de bu yenilikleri yakalamak hatta daha da ileriye taşımak gerekir diye düşünüyorum” dedi.

"HAYIR! HİÇ DE ZOR OLMADI"

70’li yaşlardan sonra resim yapmayı öğrenmenin güç olup olmadığını sorduğumuz Karabay genç ve heyecanlı ses tonuyla: “Hayır! Hiç de zor olmadı. Çünkü çok istedim. Sevdiğim işi öğrenmek için azimle ve zevkle çalıştım. Hatta öğrendiğimle kalmadım en yeniyi de öğrenerek bunu da sergime taşıdım. Bitti mi öğrenim hayatım hayır. Kurslara halen devam ediyorum. Çizmeye ve öğrenmeye her an her dakika devam ediyorum” yanıtını verdi.

"ÖĞRENMEYE DEVAM EDİYORUM"

Seramik çalışmaları da bulunan Karabay 85 yaşında resim kurslarına devam ediyor. İlk kişisel sergisini açan Karabay sohbetimizi tavsiyesi ile noktalıyor: “Öncelikle öğrenmenin yaşı yok. Emekli olduktan sonra ilgi duyduğum resim alanında kurslara giderek kendimi geliştirdim. Halen de öğrenmeye devam ediyorum. Bir de öğrenirken tarihi de bilerek en yeniyi öğrenmek en yeni teknikleri kullanmak gerek. Nasıl ki teknoloji ilerliyor kendini yeniliyorsa sanat da öyle. Geçmişi tekrar etmek yerine olmayanı yaratmak en yeni tekniklerle sanatı bir adım ileriye taşımak gerekir”