Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, ölü sayısı 100'e yükseldi

Irak'ın Musul kentinde bir feribotun Dicle nehrinde batması sonucu 100 kişi hayatını kaybetti. Feribotun işletmesinde görevli 9 kişi gözaltına alındı. Ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıktı. Ülkede 3 gün yas ilan edildi. 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170’ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediliyor.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazası nedeniyle ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor. (DIŞ HABERLER)

Fotoğraf: AA