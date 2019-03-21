Musul'da Dicle nehrinde feribot battı, 85 kişi hayatını kaybetti

Irak'ın Musul kentinde bir feribotun batması sonucu 85 kişi hayatını kaybetti.

Irak devlet televizyonuna göre, Başbakan Adil Abdulmehdi, olaya ilişkin incelemelerde bulunmak üzere Musul'a gitti.

Başbakan Abdulmehdi, burada yaptığı açıklamada, Dicle Nehri açıklarında bir feribotun batması sonucu şu ana kadar 85 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Abdulmehdi'nin ayrıca Musul'daki üst düzey askeri yetkililerle toplantı yaptığı kaydedildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Irak Yüksek Yargı Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Dicle Nehri'ndeki feribot kazasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu feribotun işletmesinde görevli 9 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada ayrıca feribot ve park işletmesi sahipleri hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

Kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Musul'a giden Başbakan Adil Abdulmehdi, Dicle Nehri açıklarında meydana gelen feribot kazasında hayatını kaybeden 85 kişinin anısına ülke genelinde 3 gün milli yas ilan edildiğini açıklamıştı.

Feribotun batma nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, yerel kaynaklar 50 kişi kapasitesi bulunan feribotta 170'ten fazla yolcunun olduğunu iddia ediyor. (Musul/AA)

Fotoğraf: AA