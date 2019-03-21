Ankara Emek ve Demokrasi Güçlerinden Newroz çağrısı

Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri, Mülkiyeliler Birliğinde gerçekleştirdikleri basın toplantısıyla, Ankara halkını 24 Mart’ta gerçekleşecek Newroz Mitingi’ne çağırdı. Basın toplantısına HDP, Emek Partisi, Halkevleri, DİSK, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği temsilcileri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan HDP Ankara İl Yöneticisi Betül Koca, AKP-MHP iktidarının sıkça tehditlerde bulunmasının tüm zayıf ve kaybetmekte olan diktatörlerin sonunu işaret eden çığlıklar olduğunu söyledi. AKP-MHP blokunun saldırılarının sadece Kürt halkına değil, ses çıkartan tüm toplumsal muhalefete yönelik olduğunu vurgulayan Koca, iktidarın her geçen gün kendinden olmayanlara saldırıldığını belirtti. Yıkım, sömürü ve işsizliğe karşı halkın 31 Mart’ta irade beyanı yapacağını söyleyen Koca, “Kentimizi de, kendimizi de biz yöneteceğiz” dedi. Newroz coşkusuyla barış, özgürlük ve emek mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Koca sözlerini “Newroz coşkusuyla faşizme karşı birlikte mücadeleye” diyerek noktaladı. (Ankara/EVRENSEL)

Halk Newroz'da kayyıma, baskılara ve tecride karşı alanlara çıktı