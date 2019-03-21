CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu: Newroz barışın günüdür

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yayınladığı Newroz mesajıyla tüm halkların Newroz Bayramı’nı kutladı.

Sezgin Tanrıkulu, “31 Mart yerel seçimleri dolayısıyla siyaset sahnesinde artan gerilime bugün bir Newroz/Nevruz arası vermek, bahar bayramına iştirak etmek hepimize iyi gelecektir. Ayrıştıran, bölen, kinlendiren, düşmanlaştıran dile baharın esintisi herkese iyi gelecektir” dedi.

“Çünkü Ortadoğu ve Orta Asya halklarının bahar bayramı olan Newroz/Nevruz doğanın yeniden canlanışının ve bereketin başlangıç günü olduğu gibi dostluğun, barışın da günüdür. Yıllardır kanla, kinle, düşmanlıkla yoğrulan Ortadoğu toprakları bugün hiç olmadığı kadar barışa hasrettir” diyen Tanrıkulu, “Türkiye, yakın geçmişindeki pek çok Newroz kutlamasında tarihi acılara da, tarihi sevinçlere de tanıklık etti. 2019 Newroz’unun başta Diyarbakır olmak üzere, tüm ülkede huzur ve mutluluk içinde kutlanmasını diliyorum” mesajını paylaştı. (HABER MERKEZİ)