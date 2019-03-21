Bahariye Halı’da işçiler yedili vardiya sistemini iptal ettirdi

Tekirdağ’da kurulu bulunan Bahariye Halı fabrikasında hayata geçirilmeye çalışılan yedili vardiya sistemi, işçilerin tepkisi sonucu iptal edildi.

Bahariye Halı’da yedili vardiya sisteminin (7 gün çalışıp 1 gün izin kullanma) hayata geçirilmek istenmesine işçiler karşı çıktı. Evrensel’de yer alan haber sonrası işçiler fabrikada örgütlü TEKSİF Sendikasının temsilcilerine gitti ancak bir sonuç alamadı. Birkaç gün sonra değişiklikten etkilenen makinelerde çalışan iki vardiyanın işçileri fabrika içindeki meydanda toplandı. Sendika temsilcileri ve fabrika müdürü de işçilerin yanına geldi. Burada yapılan görüşme sonucunda genel müdür yedili vardiya sisteminin iptal edildiğini duyurdu.

“İŞÇİNİN HAYATINDAN TASARRUF DEĞİL, ÇÖPE GİDEN YEMEK İSRAFI ÖNLENSİN”

Evrensel’e konuşan Bahariye Halı işçileri, “Birlik olduğumuz takdirde küçük de olsa bazı kazanımlar elde ettiğimizi anladık. Bundan sonra da özellikle sözleşme sırasında da birliğimizi güçlendirmek zorundayız. Bu uygulamanın tasarruf adı altında yapıldığı söyleniyordu. Eğer patronumuz Ahmet Bey tasarruf yapmak istiyorsa yediğimiz yemekleri düzeltmeli. Çünkü yemekler o kadar kötü çıkıyor ki yemeden çöpe gidiyor. Asıl bu çöpe giden yemekler israf. Yemekleri düzeltirsek hem israf olmaz hem de bizim karnımız doyar” dedi.

“SÖZLEŞME SÜRECİ İÇİN TEKSİF BİZİ BİLGİLENDİRMELİ”

Başka bir Bahariye işçisi ise sendika temsilcileri ile defalarca görüşüldüğünü ancak bir sonuç çıkmadığını söyledi. Temsilcilerin “geçici” deyip fabrika yöneticisi gibi konuştuğunu ifade eden işçi, “İki vardiya olarak vardiya değişim sırasında fabrika içindeki meydanda toplandık. Önce temsilciler sonra da genel müdür geldi. Şikayetlerimizi ilettik. Onlar da bunu kabul ettiler. Ama biz bir araya gelmeseydik iptal olmayacaktı. Şimdi sözleşme sürecine girdik. Biz sözleşmede esnek çalışma, vardiya değişikliği gibi uygulamaları engelleyecek maddelerin olmasını istiyoruz. Yoksa hayatımızı işin durumuna göre planlamak zorunda kalacağız. Biz belirsiz yaşamak istemiyoruz. Sözleşme sırasında da birliğimizi güçlendirmek istiyoruz. Sendikamız bir an önce sözleşme süreci ile ilgili bizleri bilgilendirmeli. Daha patronlardan ne istediğimizi bile bilmiyoruz. Taslak ortada yok. Biz patronlara sunacağımız taslakta bizlerin de fikrinin alınmasını istiyoruz” diye konuştu. (Çorlu/EVRENSEL)