Nilüfer Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Öner: Rantın değil halkın adayıyım

Bursa Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner, Pazar alışverişi yapan vatandaşlar ve esnafla buluşarak yerel yönetim anlayışı hakkında halkla sohbet etti.

“Rantçı değil halkçı bir belediye” için oy çağrısında bulunan Öner, Konak pazar alanında seçim broşürleri dağıttı. Neden aday olduğunu anlatan Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner, pazardaki sohbetlerin ardından Öğretmen lokaline geçerek lokalde bulunanlarla sohbet etti.

Öğretmen lokalinde konuşan Eren Öner, “Nilüfer halkını sadece oy vermeye çağırmıyorum birlikte üretmeye, mücadele etmeye ve birlikte yönetmeye çağırıyorum. Yerel yönetimler halk meclisleri aracılığıyla örgütlenmeli ve buralarda üretilen çözüm önerileri, halkın kendi çözümleri yerel yönetim anlayışını belirlemelidir. Nilüfer bölgesinde ve Bursa’da var olan bütün sorunları birlikte çözüp yaşanabilir temiz sağlıklı bir kenti birlikte mücadele edip dönüştürmek için herkesten oy istiyorum” dedi. (Bursa/EVRENSEL)