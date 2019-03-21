21 Mart 2019 14:46

Edremit Adayı Kaçmaz: Kadınlar iradelerini gasbedenlere yanıt verecek

KHK ile ihraç edilen eğitim emekçisi Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Edremit belediye eş başkan adayı oldu. Mücadeleyi seçen Sayyiğit bugün daha da güçlü.

Edremit Adayı Kaçmaz: Kadınlar iradelerini gasbedenlere yanıt verecek

Fotoğraf: Evrensel

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    Zelal Sahidenur SARI
    Ruşen TAKVA
    Van

    Eğitim emekçisi Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, 7 Şubat 2017 tarihinde 686 sayılı OHAL KHK’si ile kamu görevinden ihraç edildi. Hem siyasal hem sendikal mücadelenin içinde yer almış bir kadın olarak bir kararname ile işinden edilmesi onu geriye düşürmemiş, tam tersi güçlendirmiş. Van’da doğup büyüyen ve bugün Van Edremit'in belediye eş başkanlığına aday olan Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ile adaylık sürecini ve seçildiğinde yapacaklarını konuştuk.

    İhraç edilen bir eğitim emekçisisiniz ve Eğitim Sen şube başkanlığı yaptınız. Bu süreçte kadın olarak karşılaştığınız zorluklar nelerdi ve ihraçtan sonra yaşamınızda ne gibi değişiklikler oldu?

    Aslında ihraç edildikten sonra sendikaya daha fazla zaman ayırabilecek bir fırsat doğdu. Bu açıdan bakınca, sendikal faaliyetleri yürütmek adına olumlu bir durum ortaya çıktı. Ancak ihraç edildikten sonra hayatımızı ekonomik olarak idame ettirmek için alternatifimizi oluşturmak zorundaydık. Bu durum da yeni yaşamımıza adapte olmak bizi biraz zorladı. Sonuçta yıllardır alışık olduğumuz bir düzen vardı. Bu düzen bir gece yarısı yayımlanan KHK ile altüst olabiliyor. Sistemin istediği tam olarak bu düzeni altüst etmek, bizleri yıpratmak, sindirmek, yıldırmak. Bizler de bunun bilincinde olarak hareket ve mücadele etmek gibi bir sorumluluğa sahibiz. Bize yapılan her antidemokratik ve hukuksuz uygulama daha direngen bir şekilde karşılarına çıkmamızı gerekli kılıyor. İhraç sürecinin bizde yarattığı tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen mücadeleye devam etmek, bu mücadelede bedel ödemiş tüm yoldaşlarımıza karşı sorumluluğumuzdur.

    Eş başkanlığa seçilme durumunuz nasıl gerçekleşti ve halk sizi alanlarda nasıl karşılıyor?

    Sistemin kadınları eve kapatma, ekonomik özgürlüklerine göz dikme, sindirme politikalarına cevap olabilmek ve net bir tavır ve duruş ortaya koyabilmenin gerekliliği olarak belediye eş başkanlığı için başvuru yaptım. Seçim sonucu aday olmaya hak kazandım.

    Yaklaşık iki aydır ev ev, sokak sokak, mahalle mahalle ve gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özellikle kadın toplantılarımız çok güçlü ve verimli geçiyor. Kadınların duruşundan moral alıyoruz. Her toplantıda halkımızın temel önceliğinin gaspçı zihniyete cevap vermek olduğu vurgusu halkımız tarafından ifade ediliyor.

    Seçim çalışmaları yürüttüğünüz süreçte kadınlar size en çok hangi ihtiyaç ve taleplerle geliyor? Siz kadınlar için ne yapacaksınız?

    2014 yerel seçimlerinden sonra Edremit Belediyesi bünyesinde Kadın Emeği Pazarı, 3 mahallede kilim atölyeleri, Kadın Meclisleri, Kadın Komisyonları, Kadın Politikaları Müdürlüğü gibi çalışmalar hayata geçirilmiş ve kayyım tarafından da ilk olarak sonlandırılan çalışmalar bu alanda olmuştur. Bizim olanı geri aldıktan sonra durdurulan bu çalışmaları tekrar hayata geçirmek ve üzerine yenilerini inşa etmek gibi bir çalışma pratiği ortaya koyacağız. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından haftanın bir günü kadınların ulaşımdan ücretsiz yararlanması için düzenlenen bir uygulamamız vardı, bu da kayyım tarafından sonlandırıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından JinKart projesini hayata geçirmeyi planlıyoruz .

    Seçim çalışmaları boyunca kadınların bizden tek talebi iradelerini gasbeden zihniyete gereken cevabı vermektir.

    Diğer taleplerini seçimden sonraya bıraktıklarını önceliklerinin kayyım zihniyetini tarihin çöplüğüne atmak olduğunu ifade ediyorlar.

    GÜLCAN KAÇMAZ SAYYİĞİT KİMDİR

    Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, 1982 yılında Van’ın Gevaş ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğretimini Gevaş’ta tamamlayan Sayyiğit, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Coğrafya bölümünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı.

    2008-2012 yılları arasında Çatak Çok Programlı Lisesinde Coğrafya öğretmeni olarak görev yapan Sayyiğit, Çatak’ta çalıştığı yıllarda Eğitim Sen Çatak İlçe Temsilciliği görevini üstlendi. 2012-2017 yılları arasında Edremit Eminpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde çalıştığı süre boyunca aynı zamanda Eğitim Sen Van Şube Eş Başkanlığı görevini yürüttü. Aynı yıllarda Van Emek ve Demokrasi Platformunda ve KESK Kadın Meclisinde de sorumluluklar üstlendi.

    Sayyiğit, 7 Şubat 2017 tarihinde 686 Sayılı OHAL KHK’si ile kamu görevinden ihraç edildi.

    Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, evli ve bir çocuk annesidir. (EKMEK VE GÜL)

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