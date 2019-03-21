KESK İzmir Şubeler Platformu: “Mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz”

Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işe iade ve OHAL komisyonunun lağvedilmesi talepleri için 97 haftadır bir araya gelen KESK İzmir Şubeler Platformu yaptığı basın açıklamasıyla hukuksuz yere yapılan ihraçları kınadı.

Karşıyaka İskele karşısında yapılan açıklamaya KESK Genel Başkanı Aysun Gezen de katıldı.

Basın açıklamasını okuyan Eğitim Sen 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Ali Kılıç, “İktidar tüm gücü elinde tutmanın rahatlığıyla keyfiliğe devam ediyor. OHAL’i kalıcı hale getirerek iktidarını zor aygıtlarıyla sürdürmek istiyor. İktidar devletin tüm organlarını öylesine bir vesayet altına almış ki, nerdeyse tüm anayasayı çiğnese karşısında duracak devletin herhangi bir denetim mekanizması bulunmuyor. Anayasasızlaşma ve tek parti devleti süreci tam da budur” dedi.

OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonunun Türk hukuk sistemi içerisinde bir tarifinin bulunmadığını söyleyen Kılıç, “Komisyon Türkiye’nin hukuk sistemi içinde de mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii değildir. Dolaysıyla kamu emekçilerinin hukuka uygun olarak kazanılmış sosyal ve ekonomik hakları, idari tasarrufla hukuka aykırı olarak elinden alınmaktadır” diye konuştu.

“Çalışma hakkımız, iş güvencemiz ve hukuksuz ihraçlar karşısında yılmadan, usanmadan bu mücadeleyi yürütmeye devam edeceğiz. Moralimizi ve kararlılığımızı haklılığımızdan alıyoruz. Emekçiler ve direnenler bu karanlık tabloyu yırtacak, ablukayı dağıtacaktır” diye konuştu.

“BİZ VERDİĞİMİZ MÜCADELEDEN ONUR DUYUYORUZ”

KESK Eş Genel Başkanı Aysun Gezen konuşmasında, “Bu ihraçlar en başından beri iş güvencesinin ortadan kaldırılması anlamına geliyor. İhraçlar çalışma hakkımızın elimizden alınması anlamına geliyor. Biz biliyoruz ki arkadaşlarımızın en ufak suçu yok. Biz verdiğimiz mücadeleden onur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Konfederasyon olarak her türlü eşitsizliğe, sömürüye, adaletsizliğe karşı seslerini yükseltmeye devam edeceklerini vurgulayan Gezen, “Her türlü baskıya rağmen bu mücadeleyi sürdürmeye, herkesin eşit olduğu, özgür yaşadığı, laik, demokratik, barış içinde bir arada yaşamın olduğu ülkenin düşünü kurmaya bunun için alanlarda olmaya devam edeceğiz. Hepinizi bizlere omuz omuza yan yana olmaya çağırıyoruz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)