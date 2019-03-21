21 Mart 2019 14:35

TMMOB: Adana'da sorunları çözecek yönetsel anlayış yok

TMMOB Adana İKK, 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun sonuç bildirgesini açıkladı.

TMMOB: Adana'da sorunları çözecek yönetsel anlayış yok

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Türk Mühendis Mimarlar Odası (TMMOB) Adana İl Koordinasyon Kurulu (İKK)  tarafından 15-16 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumunun sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı.

    İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Adana Şubesinde düzenlenen basın toplantısına TMMOB Adana İKK Sekreteri Erol Salman ve TMMOB’ye bağlı Odaların Adana Başkanları ve Sempozyum Düzenleme Kurulu üyeleri katıldı.

    ADANA SORUNLARI ÇÖZECEK YÖNETSEL ANLAYIŞTAN YOKSUN

    Özetle kentin çeşitli alanlarda sorun ve eksiklikler bulunduğunu vurgulayan Erol Salman, “Ancak tüm bu sorunlardan daha önemlisi, bu sorunları çözebilecek yönetsel anlayıştan yoksunluk durumudur. Bu durum valilikten, belediyelerden, üniversiteye kadar kurum ve kuruluşlar arasında büyük bir kopukluğun yaşandığını göstermektedir. Sağlıklı bilgilenme ve iletişim eksikliklerinin aşılamadığı bir kentte demokratik katılım ve yönetimden söz edilemeyeceği gibi, sorunların doğru tanımlanarak uygun çözüm yollarının geliştirilebilmesi olanağı da güçleşmektedir. Kentin sorunları bilimsel temelde algılanmalı ve kaynağı doğru tanımlanmalıdır. Adana’nın olumlu bir ivme kazanabilmesi ancak yönetim anlayışının gözden geçirilmesine bağlıdır” şeklinde konuştu.

    Çalışmalara temel oluşturması açısından; sempozyum süresince yapılan tespit ve yaklaşımları paylaşan Salman, Adana'nın, 1950'lerde başlayan ve 70'lere kadar geçen süreçte tarım ve sanayi alanındaki atılımını sürdüremediğini, 1990'ların başından itibaren gözle görünür bir gerileme olduğunu ve gelinen noktada nüfusa oranla ekonomik ve sosyal alanda ciddi sorunların ortaya çıktığı bir kent haline geldiğini söyledi.

    Adana'da kentleşmenin gerilediğini söyleyen Salman, “Kentsel Dönüşüm Master Planı, Ulaşım Master Planı, Sanayi Master Planı, Turizm Master Planı ve İmar Planı olmayan bir kentte kentleşmenin sözünün dahi edilemeyeceği ortadadır. Adana’da sağlıksız olan yapılaşma yeni projelerle düzeltilmek bir yana daha da kötüleştirilmektedir. Plansız ve parsel bazlı Kentsel Dönüşüm uygulamalarından diğer alt yapılar olduğu gibi kent içi ulaşım da olumsuz etkilenmektedir" dedi.

    Açıklamada dikkat çekilen diğer tespitler şu şekilde:

    • Yolların genişletilmesi, köprü, alt geçit uygulamaları ile kent içi trafiğine ancak geçici çözüm olunabilmektedir. Kalıcı çözüm, toplu taşıma uygulamalarına geçilmesi ile mümkün olacaktır. Hafif raylı sistemin kent ekonomisine getirdiği yüke oranla kent içi ulaşıma sağladığı fayda yok denecek kadar azdır.
    • Bölgemiz deprem riski taşımaktadır. İmar Afları sonucunda dayanıksız binaların yasal hale getirilmesi, imar uygulamalarında denetimlerin yetersizliği, deprem ile ilgili toplumsal duyarlılığın sürekli hale getirilememiş olması, deprem toplanma alanlarının yetersizliği ve bilinir olmaması, Adana’nın depreme ne kadar hazırlıklı olduğu sorusu ve kaygısını gündeme getirmektedir.
    • Adana yaz aylarında anız yangınlarından kışın ise ısınma amacıyla kullanılan kalitesiz ve yüksek emisyonlu yakıtların neden olduğu hava kirliliğine maruz kalmaktadır. Kentlerde temiz hava sirkülasyonu sağlama ve hava kirliliğini önleme özelliklerine sahip yeşil alanlar sürekli müdahale sonucu azalmaktadır.
    • Kent yaşamında önemli bir diğer kriter olan gürültü kirliliği bakımından Adana ülkemizde ilk sıralarda yer almaktadır. Adana ili için gürültü haritaları hazırlanmalı, azaltıcı ve önleyici tedbirler alınmalıdır.
    • Çağdaş kentlerin en belirgin kriterlerinden biri de atık miktarı ile bu atıkların bertaraf yöntemleridir. Atıkların bir başka üretim sürecine girdi olarak değerlendirilmesi teknolojisinde ortaya konan olanakların Adana'da daha da ileriye taşınması gerekmektedir.
    • Kent merkezinden geçen otobanın kente olumsuz etkisini en aza indirecek tedbirler alınmalıdır.
    • Adana HES'ler ve Termik Santraller ile çevrelenmektedir. Dönüşü mümkün olmayan bir noktaya gelinmeden, tahribatın önlenmesi için talan politikalarından vazgeçilmelidir.
    • Büyükşehir yasası ile mahallelere dönüşen köyler, tüzel kişiliklerini kaybetmiş ve dolayısı ile köy tüzel kişiliğine ait otlak, mera gibi alanlar ortak kullanımdan koparılmıştır. Sadece tarımsal üretimin teşvik edilmesi değil aynı zamanda kırsalın kent olanaklarına kavuşturularak yerleşim ve yaşam koşulları bakımından cazip kılınması, kente göçün azaltılması ve kırsalda üretimin devamının sağlanması bakımından zorunludur.
    • Çukurova pamuk gibi pek çok stratejik tarım ürününün yetiştirilmesine elverişli şartlara sahipken izlenen tarım politikalarına bağlı olarak ürün deseni değişmiş özellikle ayçiçeği gibi maliyeti ucuz ve bölgeye yabancı ürünlere yönelim başlamıştır. Bitkisel ve hayvansal üretim dengesinde hayvancılık gerilemiştir.
    • Türkiye genelinde yüzde 3 olan tarım toprağı kaybı Adana’da %10 oranında gerçekleşmiştir. Kırsal ve tarımsal gelişimin sağlanması amacıyla belediyelerin bünyesinde “Tarımsal Şube Müdürlükleri” kurulmalı ve etkin bir şekilde çalıştırılmalıdır.
    • Yerel yönetimler toplumun sağlıklı, güvenilir gıdaya erişimi konusunda sorumluluğunu yerine getirmelidir.
    • Kent yaşamında yeterli ve gerektiği ölçüde enerji kullanımının olanaklarının oluşturulması gerekmektedir. Ekonomik nedenlerle enerji kullanımı sınırlı kesimler desteklenmelidir.
    • Adana önemli tarihi geçmişe ve mirasa sahiptir. Kent merkezi ve ilçelerde bulunan ören yerleri ortaya çıkarılmalıdır.
    • Adana’da belli ürün grupları üreten işletmeler için; üretim ve pazarlamada sayısız yararları olacak olan orta ölçekli sektörel sanayi siteleri yaygınlaştırılmalıdır.
    • Yerel Yönetim Stratejik Planlarının, gerçekçi ve kaynakların doğru kullanımına olanak verecek nitelikte hazırlanmalı, stratejik planların takibinin yapılması ve bilgi paylaşımının şeffaflaşmasına özen gösterilmelidir.
    • Yerel Yönetimler; yerel demokrasinin gelişmesinin önemli araçlarından birisi olan Kent Konseylerine hareket alanı sağlamalı, işleyişine, gündemine, bağımsızlığına saygı göstermelidir.
    • Yerel Yönetimlerde katılımcılığın önü açılmalı, kent için söyleyecek sözü olanların önerileri dikkate alınmalıdır.
    • Yerel yönetimler insanların cinsiyet ayrımına uğramaksızın, yetenek, istek ve becerisine göre meslek seçimi yapmasını temin açısından toplumda değişim yapacak, algıyı değiştirecek politikalar oluşturulmalıdır.
    • Engellilerin bağımsız bir şekilde hareket edebilmeleri, diğer bireylerle sağlıklı iletişim kurabilmeleri ve topluma eşit katılımları için gerekli önlemler alınmalıdır.
    • Temel hedef Suriye'de barış ve demokrasinin tesis edilmesini takiben gerek Suriye vatandaşlarının ülkelerine dönmelerini sağlamak olmakla birlikte yaşamını Adana'da sürdüren Suriyeli sığınmacıların ötelenmeden yaşamlarını sürdürebilmeleri sağlanmalıdır. (Adana/EVRENSEL)

    TMMOB'den yerel seçim açıklaması: Kimliksiz bir Adana yarattılar

    TMMOB'den yerel seçim açıklaması: Kimliksiz bir Adana yarattılar

    Adana'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    Adana'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

    20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri

    20 soruda 31 Mart 2019 yerel seçimleri

    ETİKETLER:
    Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
    ÖNCEKİ HABER

    Metal işçileri bakanlık önünde EYT'de adalet istedi
    SONRAKİ HABER

    CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel: AKP'yi kaybetme korkusu sardı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Yaşasın Newroz; Newroz pîroz be!

     Erkan AYDOĞANOĞLU
    Erkan AYDOĞANOĞLU

    Seçimin gündemi, seçmenin tercihi

     Erol ARAL
    Erol ARAL

    İktidar muhalefeti HDP'ye tavır çemberine kilitlemeye çalışıyor ve hiç de başarısız değil

     Mustafa KÖZ
    Mustafa KÖZ

    Abdest de bozuldu namaz da

     Hüsnü ÖNDÜL
    Hüsnü ÖNDÜL

    Seçimler ve sivil alan raporları

     Arif NACAROĞLU
    Arif NACAROĞLU

    Sınırsız dünya
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Diyarbakırlılar Newroz alanına aktı, halk "Biz buradayız" dedi
    Diyarbakırlılar Newroz alanına aktı, halk "Biz buradayız" dedi

    Diyarbakır ve bölge illerde yaşayan yurttaşlar, seçimlere 10 gün kala kayyıma, baskılara ve tecride karşı Newroz alanına aktı, "Biz buradayız" dedi.

    2019 Diyarbakır Newroz’undan yansıyanlar
    2019 Diyarbakır Newroz’undan yansıyanlar

    2019 Newroz’u, hem kayyımlarla yönetilmeye hem de tecrit politikalarına karşı yüz binlerin “Buradayız’ dediği bir Newroz oldu.

    GÜNCELLENDİ
    Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü
    Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

    Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan işçi yaşamını yitirdi.

    GÜNCELLENDİ
    Nilüfer Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Öner: Rantın değil halkın adayıyım
    Nilüfer Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Öner: Rantın değil halkın adayıyım

    Nilüfer halkıyla buluşan Nilüfer Belediyesi Bağımsız Meclis Üyesi Adayı Eren Öner “Rantçı değil halkçı bir belediye” için oy çağrısında bulundu.

    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı
    Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan gözaltına alındı

    11 yaşındaki Rabia Naz'ın ölümünün aydınlatılması için bir yıldır mücadele eden baba Şaban Vatan gözaltına alındı.

    Bahariye Halı’da işçiler yedili vardiya sistemini iptal ettirdi
    Bahariye Halı’da işçiler yedili vardiya sistemini iptal ettirdi

    Yedili vardiya sisteminin getirilmek istendiği Tekirdağ Bahariye Halı fabrikasında işçiler, patrona geri adım attırdı.

    Ekonomik kriz, sanayi odaklı derinleşiyor
    Ekonomik kriz, sanayi odaklı derinleşiyor

    MMO’nun raporuna göre derinleşen ekonomik kriz sanayi odaklı olmaya başladı, sanayide işçi çıkarmaları hızlanıyor ve işsizlik artıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı
    Kürt’ün Newroz’u ya da Kürt’ün kederli yalnızlığı

    "Başka halkların sesi, dili ve renkleriyle buluşmadıkça, yazgısı bu topraklara acıyla kök salan bir halkın kederli yalnızlığı olarak kalacak Newroz."

    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    Türkiyeli ve Suriyeli sanatçılardan farklı kültürleri buluşturan sergi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    "Dünyanın en hızlı" piyanisti Maksim Mrvica İstanbul'da konser verdi
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    21 Mart Dünya Şiir Günü: "Ne kadar şair varsa o kadar şiir vardır"
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Şair Hasan Hüseyin Korkmazgil 92. yaş gününde anıldı
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
    Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 14 Nisan Pazar günü oynanacak
    GÜNCELLENDİ
    Stranger Things'in 3. sezonunun resmi fragmanı yayınlandı
    Stranger Things'in 3. sezonunun resmi fragmanı yayınlandı
    Edremit Adayı Kaçmaz: Kadınlar iradelerini gasbedenlere yanıt verecek
    Edremit Adayı Kaçmaz: Kadınlar iradelerini gasbedenlere yanıt verecek

    KHK ile ihraç edilen eğitim emekçisi Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, Van Edremit belediye eş başkan adayı oldu. Mücadeleyi seçen Sayyiğit bugün daha da güçlü.

    TMMOB: Adana'da sorunları çözecek yönetsel anlayış yok
    TMMOB: Adana'da sorunları çözecek yönetsel anlayış yok

    TMMOB Adana İKK, 4. Adana Kent Sorunları Sempozyumu’nun sonuç bildirgesini açıkladı.

    Eğitim Sen: 3600 ek gösterge lütuf değil
    Eğitim Sen: 3600 ek gösterge lütuf değil

    Eğitim Sen 3600 ek gösterge için yarın (22 Mart) tüm okullarda çağrı yapacaklarını açıkladı.

    Wikipedia'dan AB'nin yeni telif yasasına karşı eylem
    Wikipedia'dan AB'nin yeni telif yasasına karşı eylem

    Wikipedia'nın Almanca, Danca, Çekçe ve Slovakça sayfaları, 24 saatlik karartma eylemiyle AB'nin yeni telif yasasını protesto ediyor.

    Metal işçileri bakanlık önünde EYT'de adalet istedi
    Metal işçileri bakanlık önünde EYT'de adalet istedi

    Metal işçileri Çalışma, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önünde emeklilik hakkını istedi.

    39 barodan ÇHD ve HHB'li avukatlara cezaya tepki: Hukuk katliamı
    39 barodan ÇHD ve HHB'li avukatlara cezaya tepki: Hukuk katliamı

    ÇHD ve HHB davasında avukatlara cezası yağdırılmasına 39 barodan tepki: "Bırakınız adil yargılanmayı, bu bir yargılama bile değildir"

    GÜNCELLENDİ
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı
    Hollanda'nın Utrecht kentinde silahlı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

    Hollanda'nın Utrecht kentindeki tramvay saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti. Saldırı sonrası Türkiye doğumlu Gökmen Tanış gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı
    Altın İplik işçileri ücretlerin düzenli ödenmesi talebiyle eylem yaptı

    Tekirdağ Çerkezköy’de ücretleri düzensiz ödenen Altın İplik işçileri fabrika önünde eylem yaptı: Asla vazgeçmek yok.

    Büyükada Davası 16 Temmuz’a ertelendi
    Büyükada Davası 16 Temmuz’a ertelendi

    11 hak savunucusunun yargılandığı Büyükada Davası'nın 7. duruşması görüldü. Duruşma, mütalaanın hazırlanması için 16 Temmuz’a ertelendi.

    Macaristan Başbakanı Orban’ın partisinin AP üyeliği askıya alındı
    Macaristan Başbakanı Orban’ın partisinin AP üyeliği askıya alındı

    Macaristan’da hükümette olan sağcı-milliyetçi Viktor Orban’ın liderliğini yaptığı Fidesz partisinin Avrupa Parlamentosu üyeliği askıya alındı.

    GÜNCELLENDİ
    İstanbul Beyazıt'ta otobüs kaza yaptı, 3 kişi yaralandı
    İstanbul Beyazıt'ta otobüs kaza yaptı, 3 kişi yaralandı

    İstanbul Beyazıt'ta özel halk otobüsü kaza yaptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli'de deprem: 22 kişi yaralandı, binalar hasar gördü
    Denizli'de deprem: 22 kişi yaralandı, binalar hasar gördü

    Denizli'de meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki deprem, İzmir ve Antalya'da hissedildi. Şehircilik Bakanı 22 kişinin yaralı olduğunu açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Avrupa Birliği’nin Brüksel zirvesinde gündem Brexit
    Avrupa Birliği’nin Brüksel zirvesinde gündem Brexit

    İngiltere’nin AB’den ayrılması (Brexit) konusunda yaşanan karmaşa 21-22 Mart tarihinde Brüksel'de toplanacak AB Zirvesi’nin en önemli gündemi.

    GÜNCELLENDİ
    Yeni Zelanda’da yarı otomatik ve askeri saldırı silahları yasaklandı
    Yeni Zelanda’da yarı otomatik ve askeri saldırı silahları yasaklandı

    Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, yarı otomatik askeri tarz ve saldırı silahlarının yasaklandığını açıkladı.

    Özhaseki'den Yavaş'a: Mazlumsan özür dileyeceğim, hakkını savunacağım
    Özhaseki'den Yavaş'a: Mazlumsan özür dileyeceğim, hakkını savunacağım

    Mehmet Özhaseki'den Mansur Yavaş'a: Eğer mazlum bir adamsan, senden özür dileyeceğim, senin hakkını her yerde ben savunacağım.

    TRT Haber, muhalefet partileri aleyhine saatlerce yayın yaptı
    TRT Haber, muhalefet partileri aleyhine saatlerce yayın yaptı

    TRT Haber, martın ilk 15 gününde CHP aleyhine 6 saat 12 dakika, İYİ Parti aleyhine 1 saat 10 dakika, HDP aleyhine de 1 saat 38 dakika yayın yaptı.