39 barodan ÇHD ve HHB'li avukatlara cezaya tepki: Hukuk katliamı

ÇHD ve HHB davasında avukatlara toplam 159 yıl 1 ay 30 gün cezası verilmesine tepki gösteren 39 Baro, yaşananları ‘hukuk katliamı’ olarak yorumladı, “Bırakınız adil yargılanmayı, bu bir yargılama bile değildir” dedi.

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) ve Halkın Hukuk Bürosu (HBB) davasında avukatlara 18 yıl 9 ay ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezaları verilmesine ilişkin aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir Barolarının da olduğu 39 Baro tepki gösterdi. Ortak açıklamada, “Soruşturmanın en başından bugüne kadar kamuoyunca yakından izlenen süreç, olağandışı ve olağanüstü hukuk düzenlerinde bile benzerine rastlanmayan bir şekilde gelişmiştir” denildi.

MAHKEME BEYANLARI DİNLEMEDİ

Duruşmanın ikinci gününde söz verilen Selçuk Kozağaçlı’nın “Arama tutanağında yer almayan delillere dayalı olarak yargılama yapılmaya çalışıldığını, 20’yi aşkın belgenin sahte olduğunu, sahte belgelerle karar verilemeyeceğini, hakimlerin devletin emrinde ve devlet erki içinde yer aldığını fark ettiğini; ama, bu erkin yargı erki olmadığından emin olduğunu, bu sebeple hakimleri reddettiğini”nin hatırlatıldığı açıklamada, bunun ardından mahkeme başkanının sanık ve müdafilerini duruşma salonundan çıkarttığı vurgulandı.

ÇHD ve HHB üyesi avukatlara toplam 159 yıl 1 ay 30 gün ceza verildi

"SAVUNMA YOK SAYILDI"

“Polis fezlekeleri mahkeme kararı haline getirilerek, meslektaşlarımız hakkında mahkumiyet kararları verilmiştir” denilen açıklama şu ifadelerle son buldu: “Ceza Usul Kanununda yer alan, ceza yargılamalarında geçerli olan sözlü duruşma ve sözlü savunma yok sayılmıştır. Bağımsızmış, tarafsızmış gibi bile davranmayan, yargının görüntüsünü bile katlanılmaz kılan, adil yargılama bir yana, yargılama bile yapılmadan gerçekleştirilen bu hukuk katliamını görünür kılıyoruz. Tarihe geçsin: Bırakınız adil yargılanmayı, bu bir yargılama bile değildir! Adil yargılanma hakkı ile ceza usul kanunu ve mevzuat hükümleri mahkeme heyeti tarafından defalarca ihlal edilmiştir. Adalet arayışında olduğumuz bugünlerde meslektaşlarımız hakkında kanunsuz yöntemlerle hüküm kurulduğundan, bu açıklamayı yapma zaruretimiz doğmuştur. Savunma susmayacak, susturulamayacaktır.”

Ortak açıklamada imzası bulunan Baro başkanları şunlar:

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük,

Ağrı Barosu Başkanı Mehmet Salih Aydın

Amasya Barosu Başkanı Melik Derindere,

Ankara Barosu Başkanı R.Erinç Sağkan,

Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan,

Artvin Barosu Başkanı Ali Uğur Çağal,

Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt,

Balıkesir Barosu Başkanı Erol Kayabay,

Batman Barosu Başkanı Abdülhamit Çakan,

Bingöl Barosu Başkanı Hanifi Budancamanak,

Bolu Barosu Başkanı Sabri Hendekçi,

Burdur Barosu Başkanı Ramazan Gedik,

Bursa Barosu Başkanı Gürkan Altun,

Çanakkale Barosu Başkanı Bülent Şarlan,

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan,

Diyarbakır Barosu Başkanı Cihan Aydın,

Düzce Barosu Başkanı Azade Ay,

Eskişehir Barosu Başkanı Mustafa Elagöz,

Gaziantep Barosu Başkanı Bektaş Şarklı,

Giresun Barosu Başkanı Soner Karademir

Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez,

Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya,

İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu,

İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel,

Kırklareli Barosu Başkanı Turgay Hınız,

Kocaeli Barosu Başkanı Bahar Gültekin,

Manisa Barosu Başkanı Ali Arslan,

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz,

Muğla Barosu Başkanı Cumhur Uzun

Muş Barosu Başkanı Abdulbaki Çelebi,

Ordu Barosu Başkanı Haluk Murat Poyraz,

Siirt Barosu Başkanı Nizam Dilek,

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel,

Şırnak Barosu Başkanı Nuşirevan Elçi,

Tekirdağ Barosu Başkanı Sedat Tekneci,

Trabzon Barosu Başkanı Sibel Suiçmez,

Tunceli Barosu Başkanı Kenan Çetin,

Van Barosu Başkanı Zülküf Uçar,

Yalova Barosu Başkanı Fedayi Doğruyol (İstanbul/EVRENSEL)

Mahkemeyi reddeden Selçuk Kozağaçlı hakkında suç duyurusu