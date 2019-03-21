Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi öldü

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte bir işçi yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre, İhsan Toptan Sokak'taki kaçak maden ocağında, saat 13.00 sıralarında tavan göçmesi sonucu göçük meydana geldi. Bu sırada ocakta kömür üretimi yapan Soner Tarhan, mahsur kaldı. Mesai arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye polis, AFAD ve TTK ekipleri sevk edildi. Göçükte mahsur kalan işçi Soner Tarhan’ın cesedi madenden çıkarıldı ve ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli ve 3 çocuğu bulunan Soner Tarhan’ın bir süre önce özel ocaktan emekli olduğu öğrenildi. Tarhan’ın bir çocuğuna yazın düğün yapmayı planladığı öğrenildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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